Kadir Ezildi’nin Sevgilisi Eda Özkorucuklu Kimdir? Eda Özkorucuklu Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan, özellikle de temizlik alanında yarışları konu alan programları sunmasıyla popüler hale gelen Kadir Ezildi, şimdilerde özel yaşamı ile konuşulmaya başlandı. Bir süredir gizemli biriyle aşk yaşadığı iddia edilen Kadir Ezildi’nin bir ilişkisi olduğu iddiaları doğru çıktı. İşte Sevgilisi Eda Özkorucuklu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan, özellikle de temizlik alanında yarışları konu alan programları sunmasıyla popüler hale gelen Kadir Ezildi, şimdilerde özel yaşamı ile konuşulmaya başlandı. Bir süredir gizemli biriyle aşk yaşadığı iddia edilen Kadir Ezildi’nin bir ilişkisi olduğu iddiaları doğru çıktı. Bu haberin üzerine Eda Özkorucuklu ile aşk yaşadığı öğrenilen çifte gözler bir anda çevrildi! Peki, Kadir Ezildi’nin sevgilisi Eda Özkorucuklu kimdir? Eda Özkorucuklu Kaç yaşındadır, nerelidir? Eda Özkorucuklu ne iş yapıyor, ünlü mü? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
05 Kas 2022 - 16:10 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.