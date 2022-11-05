- 05 Kas 2022 - 16:10

Kadir Ezildi’nin Sevgilisi Eda Özkorucuklu Kimdir? Eda Özkorucuklu Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan, özellikle de temizlik alanında yarışları konu alan programları sunmasıyla popüler hale gelen Kadir Ezildi, şimdilerde özel yaşamı ile konuşulmaya başlandı. Bir süredir gizemli biriyle aşk yaşadığı iddia edilen Kadir Ezildi’nin bir ilişkisi olduğu iddiaları doğru çıktı. İşte Sevgilisi Eda Özkorucuklu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan, özellikle de temizlik alanında yarışları konu alan programları sunmasıyla popüler hale gelen Kadir Ezildi, şimdilerde özel yaşamı ile konuşulmaya başlandı. Bir süredir gizemli biriyle aşk yaşadığı iddia edilen Kadir Ezildi’nin bir ilişkisi olduğu iddiaları doğru çıktı. Bu haberin üzerine Eda Özkorucuklu ile aşk yaşadığı öğrenilen çifte gözler bir anda çevrildi! Peki, Kadir Ezildi’nin sevgilisi Eda Özkorucuklu kimdir? Eda Özkorucuklu Kaç yaşındadır, nerelidir? Eda Özkorucuklu ne iş yapıyor, ünlü mü? İşte, detaylar…

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05 Kas 2022 - 16:10 - Magazin

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