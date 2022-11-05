Çaykur 5 Kiloluk Çay Sadece 5 Lira! Kilosu 1 Liraya Gelince Kapış Kapış Satılmaya Başlandı; Yapmanız Gereken Tek Şey… Hemen Alın!

Her damak zevkine hitap eden ve milyonlarca kişinin favori içeceği olan çay, mis gibi kokusuyla hayatı renklendiriyor. Çayın kalbe, bağırsağa, kan şekerine ve demir eksikliğine çok faydalı olduğu ise aşikar! Günlük hayatta düzenli bir biçimde çay içen kişilerin, çay içmeyen kişilere göre daha sağlıklı olduğu da uzman doktorlar tarafından sık sık dile getiriliyor. Konum Türkiye’ye çaysa günde çoğu zaman 6 – 7 bardağı bile geçiyor. Özellikle Çaykur marka çay, evlerin artık olmazsa olmazı konumuna geldi! Peki, Çaykur’un 5 kiloluk çayını nasıl 5 liraya alabilirsiniz?

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