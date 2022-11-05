Yargı Dizisindeki Ilgaz Savcı'nın Hayatı Bitti! Ceylin'le Sonsuza Kadar Ayrılacaklar; Yekta Düğmeye Basınca Twitter Ayağa Kalktı! “Yok Artık!”

Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan dizilerinden birisi olan Yargı’da sular bir türlü durulmak bilmiyor. Her sahnesinde ayrı ayrı tansiyonun düşüp seyircisini adeta bayılacak kıvama getiren dizinin yayınlanan fragmanında olanları izleyen seyirciler şaşkınlıktan ağızlarını da kapatmayı unuttu. Bizde, en çok izlenen diziyi ve yayınlanan yeni bölümü sizler için daha da yakından inceledik.

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