Yargı Dizisindeki Ilgaz Savcı'nın Hayatı Bitti! Ceylin'le Sonsuza Kadar Ayrılacaklar; Yekta Düğmeye Basınca Twitter Ayağa Kalktı! “Yok Artık!”
Kanal D ekranlarının reyting rekortmen dizisi Yargı’da Ilgaz Savcı’nın hayatı resmen bitti. Biricik eşi Ceylin’den sonsuza kadar ayrılacağı kesinleşen bölümde Yekta’nın düğmeye basmasıyla birlikte sosyal medyada ayağa kalktı. Ortalığı yangın yerine çeviren 42. Bölüm fragmanını sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm detaylar...
Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan dizilerinden birisi olan Yargı’da sular bir türlü durulmak bilmiyor. Her sahnesinde ayrı ayrı tansiyonun düşüp seyircisini adeta bayılacak kıvama getiren dizinin yayınlanan fragmanında olanları izleyen seyirciler şaşkınlıktan ağızlarını da kapatmayı unuttu. Bizde, en çok izlenen diziyi ve yayınlanan yeni bölümü sizler için daha da yakından inceledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.