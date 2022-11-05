- 05 Kas 2022 - 16:10

Emekli Vatandaşa Tam Tamına 15 Bin Lira Ödeme! Ziraat Bankası, Halk Bank, Yapı Kredi… Tek Bir Şart Var; Kabul Edilir Edilmez 5 Dakikada Hesapta…

Emeklilerin ek gelir olarak gördüğü banka promosyonlarında beklenen artış gerçekleşti. SGK ile anlaşmaya varan bankalar, 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle maaşa göre ödedikleri promosyon tutarlarında artışa gitti. Öte yandan her banka güncel promosyon tutarlarını açıklamaya başladı. İşte Emekli promosyonları ile ilgili son detaylar...

Emeklilerin ek gelir olarak gördüğü banka promosyonlarında beklenen artış gerçekleşti. SGK ile anlaşmaya varan bankalar, 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle maaşa göre ödedikleri promosyon tutarlarında artışa gitti. Öte yandan her banka güncel promosyon tutarlarını açıklamaya başladı. Peki, kamu bankaları promosyon tutarı ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek hangi banka promosyon veriyor? İşte, detaylar…

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05 Kas 2022 - 16:10 - Gündem

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