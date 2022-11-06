Bim Market İndirimin Kralını Yaptı! Ev Tekstilinden Giyime... Elektronik Eşyadan, Küçük Ev Aletlerine Kadar Yok Yok! Bim Yeni Aktüel Ürünler Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı!
Sık sık gerçekleştirdiği indirimler ile vatandaşların gündemine oturan BİM, şimdilerde haftanın iki ayrı günü gerçekleştirdiği aktüel ürün kataloğu ile gündemlerden düşmez oldu. Haftanın ilk aktüel ürün kataloğunda gıda; ikinci aktüel ürün kataloğunda konsept ürün indirimleri gerçekleştiren BİM, bu haftanın ikinci aktüel ürün kataloğunu da yayınladı. İşte detaylar...
Sık sık gerçekleştirdiği indirimler ile vatandaşların gündemine oturan BİM, şimdilerde haftanın iki ayrı günü gerçekleştirdiği aktüel ürün kataloğu ile gündemlerden düşmez oldu. Haftanın ilk aktüel ürün kataloğunda gıda; ikinci aktüel ürün kataloğunda konsept ürün indirimleri gerçekleştiren BİM, bu haftanın ikinci aktüel ürün kataloğunu da yayınladı. Peki, BİM’in bu haftaki indirimleri neler? BİM indirimlerinde neler var? BİM indirimleri? İşte Yeni 2022 BİM aktüel ürün kataloğu indirimleri…
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06 Kas 2022 - 23:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.