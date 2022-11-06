Bim Market İndirimin Kralını Yaptı! Ev Tekstilinden Giyime... Elektronik Eşyadan, Küçük Ev Aletlerine Kadar Yok Yok! Bim Yeni Aktüel Ürünler Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı!

Sık sık gerçekleştirdiği indirimler ile vatandaşların gündemine oturan BİM, şimdilerde haftanın iki ayrı günü gerçekleştirdiği aktüel ürün kataloğu ile gündemlerden düşmez oldu. Haftanın ilk aktüel ürün kataloğunda gıda; ikinci aktüel ürün kataloğunda konsept ürün indirimleri gerçekleştiren BİM, bu haftanın ikinci aktüel ürün kataloğunu da yayınladı. Peki, BİM’in bu haftaki indirimleri neler? BİM indirimlerinde neler var? BİM indirimleri? İşte Yeni 2022 BİM aktüel ürün kataloğu indirimleri…

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