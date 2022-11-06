- 06 Kas 2022 - 23:49 G: 06 Kas 2022 - 23:50

Bim Market İndirimin Kralını Yaptı! Ev Tekstilinden Giyime... Elektronik Eşyadan, Küçük Ev Aletlerine Kadar Yok Yok! Bim Yeni Aktüel Ürünler Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı!

Sık sık gerçekleştirdiği indirimler ile vatandaşların gündemine oturan BİM, şimdilerde haftanın iki ayrı günü gerçekleştirdiği aktüel ürün kataloğu ile gündemlerden düşmez oldu. Haftanın ilk aktüel ürün kataloğunda gıda; ikinci aktüel ürün kataloğunda konsept ürün indirimleri gerçekleştiren BİM, bu haftanın ikinci aktüel ürün kataloğunu da yayınladı. İşte detaylar...

Sık sık gerçekleştirdiği indirimler ile vatandaşların gündemine oturan BİM, şimdilerde haftanın iki ayrı günü gerçekleştirdiği aktüel ürün kataloğu ile gündemlerden düşmez oldu. Haftanın ilk aktüel ürün kataloğunda gıda; ikinci aktüel ürün kataloğunda konsept ürün indirimleri gerçekleştiren BİM, bu haftanın ikinci aktüel ürün kataloğunu da yayınladı. Peki, BİM’in bu haftaki indirimleri neler? BİM indirimlerinde neler var?  BİM indirimleri? İşte Yeni 2022 BİM aktüel ürün kataloğu indirimleri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

06 Kas 2022 - 23:49 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gülsim Ali İlhan’ın Sevgilisi Durul Bazan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanların Ağızlar Açık Kaldı! Gülsim Ali İlhan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Gönül Dağı Oyuncusu Dilek...... mask
Gülsim Ali İlhan’ın Sevgilisi Durul Bazan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanların Ağızlar Açık Kaldı! Gülsim Ali İlhan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Gönül Dağı Oyuncusu Dilek......
Murat Yıldırım ve Iman Elbani Arasındaki Yaş Farkı Dudakları Uçuklattı! Duyanlar Şaştı Kaldı... İlk Çocuklarını Kucaklarına Almışlardı! Meğer… mask
Murat Yıldırım ve Iman Elbani Arasındaki Yaş Farkı Dudakları Uçuklattı! Duyanlar Şaştı Kaldı... İlk Çocuklarını Kucaklarına Almışlardı! Meğer…
Tarkan’nın Eşi Pınar Dilek İle Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! Duyanlar Şaştı Kaldı... Tarkan’ın Hayatı Merak Uyandırdı! Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? mask
Tarkan’nın Eşi Pınar Dilek İle Arasındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! Duyanlar Şaştı Kaldı... Tarkan’ın Hayatı Merak Uyandırdı! Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
Güldür Güldür Show'un Bahadır'ı Burak Topaloğlu ve Eşi Ezgi Tanır'ın Yaş Farkı Şok Etti! Burak Topaloğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Güldür Güldür Show'un Bahadır'ı Burak Topaloğlu ve Eşi Ezgi Tanır'ın Yaş Farkı Şok Etti! Burak Topaloğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Yemin Dizisinin Narin'i Yağmur Şahbazova Nereli? Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Yağmur Şahbazova Kimdir, Kaç Yaşında, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Yemin Dizisinin Narin'i Yağmur Şahbazova Nereli? Memleketini Duyanlar Şok Oldu! Yağmur Şahbazova Kimdir, Kaç Yaşında, Nasıl Ünlü Oldu!
Camdaki Kız Dizisinin Feride’si Dalga Konusu Oldu! Youtube Bu Görselleri Konuşuyor; “Mobese Feride’ye Bak Sen!” Yapım Ekibi Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Camdaki Kız Dizisinin Feride’si Dalga Konusu Oldu! Youtube Bu Görselleri Konuşuyor; “Mobese Feride’ye Bak Sen!” Yapım Ekibi Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Yalı Çapkını Dizisindeki "Yalı" Kimin Merak Uyandırdı! Sahibi Belli Oldu! Aylık Verilen Kira Tutarı Dudak Uçuklattı… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisindeki "Yalı" Kimin Merak Uyandırdı! Sahibi Belli Oldu! Aylık Verilen Kira Tutarı Dudak Uçuklattı… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer…
Kısmetse Olur’un Favori Gelini Cansel Çördük Fantezi İç Çamaşırıyla Şok Etti! Peluş Ayıcığı Bacaklarının Arasına Alıp… “Soyunmaya Doyamadın!” Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur’un Favori Gelini Cansel Çördük Fantezi İç Çamaşırıyla Şok Etti! Peluş Ayıcığı Bacaklarının Arasına Alıp… “Soyunmaya Doyamadın!” Neler Oluyor?
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece’nin Ayrılığı Kesinleşti! Sevenlerinin Gözünden Yaşlar Şakır Şakır Akıyor… Yapımcı “Güle Güle” Deyince… Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinden Eda Ece’nin Ayrılığı Kesinleşti! Sevenlerinin Gözünden Yaşlar Şakır Şakır Akıyor… Yapımcı “Güle Güle” Deyince… Neler Oluyor?
Melisa Döngel’in Minicik Elbisesi Başları Döndürdü! “Alttan Kapatsan Üsten Açılıyor!” Beğeni Butonu Çöktü; Instagram’ın Tüm Ayarlarıyla Oynadı! Kuğu Gibi… mask
Melisa Döngel’in Minicik Elbisesi Başları Döndürdü! “Alttan Kapatsan Üsten Açılıyor!” Beğeni Butonu Çöktü; Instagram’ın Tüm Ayarlarıyla Oynadı! Kuğu Gibi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bim Market İndirimin Kralını Yaptı! Ev Tekstilinden Giyime... Elektronik Eşyadan, Küçük Ev Aletlerine Kadar Yok Yok! Bim Yeni Aktüel Ürünler Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! mask
Bim Market İndirimin Kralını Yaptı! Ev Tekstilinden Giyime... Elektronik Eşyadan, Küçük Ev Aletlerine Kadar Yok Yok! Bim Yeni Aktüel Ürünler Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı!
Aile Arasında Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Aile Arasında Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Aile Arasında Filmin Gişe Rakamları Nedir, Sonu Nasıl Final Yapıyor? mask
Aile Arasında Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Aile Arasında Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Aile Arasında Filmin Gişe Rakamları Nedir, Sonu Nasıl Final Yapıyor?
Rap Müziğin Kralı Kim? Ceza Mı, Sagopa Kajmer Mi, Norm Mu? İşte Türkçe Rapin Kralı kim... O Araştırma… mask
Rap Müziğin Kralı Kim? Ceza Mı, Sagopa Kajmer Mi, Norm Mu? İşte Türkçe Rapin Kralı kim... O Araştırma…
Hayat Mücadelesi Düşük Burçlar Hangisidir? Hemen Pes Ederler! İşte Hayatı Oluruna Şansına Bırakan O Burçlar… mask
Hayat Mücadelesi Düşük Burçlar Hangisidir? Hemen Pes Ederler! İşte Hayatı Oluruna Şansına Bırakan O Burçlar…
Sosyal Medya Bağımlısı Olan Burçlar Hangisidir? Konuşurken Yüzüne Bile Bakmazlar! İşte Instagram’dan Çıkıp Twitter’a Giren Burçlar… mask
Sosyal Medya Bağımlısı Olan Burçlar Hangisidir? Konuşurken Yüzüne Bile Bakmazlar! İşte Instagram’dan Çıkıp Twitter’a Giren Burçlar…
Doğuştan Aşırı Heyecanlı Burçlar Hangisidir? Ayarları Hiç Yok... Elleri Ayaklarına Dolanır! İşte Soğuk Kanlı Olamayan O Burçlar… mask
Doğuştan Aşırı Heyecanlı Burçlar Hangisidir? Ayarları Hiç Yok... Elleri Ayaklarına Dolanır! İşte Soğuk Kanlı Olamayan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL