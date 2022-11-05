Hazar Ergüçlü’den Kafaları Beyinleri Yakan Açıklama! Kendisinden Yaşça Büyük Sevgilisinin İstedikleri… “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?

Şimdilerde Show TV ekranlarından yayınlanan Hayat Bugün isimli dizinin Suzan karakteri olarak seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yeni karakteriyle çok sevildi. Geçtiğimiz gün bir davette görüntülenen Hazar Ergüçlü, farklı ve transparan tarzıyla ise çok konuşulmuştu. Hazar Ergüçlü’nün o tarzının yankıları sürerken, ünlü oyuncu sevgilisi Onur Ünlü’nün giyimi hakkında söylediklerini açıkladı. Peki, Hazar Ergüçlü’nün giyimi hakkında Onur Ünlü ne diyor? Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü’nün kıyafetine karışıyor mu? İşte, detaylar…