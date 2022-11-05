Hazar Ergüçlü’den Kafaları Beyinleri Yakan Açıklama! Kendisinden Yaşça Büyük Sevgilisinin İstedikleri… “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?
Şimdilerde Show TV ekranlarından yayınlanan Hayat Bugün isimli dizinin Suzan karakteri olarak seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yeni karakteriyle çok sevildi. Geçtiğimiz gün bir davette görüntülenen Hazar Ergüçlü, farklı ve transparan tarzıyla ise çok konuşulmuştu. Hazar Ergüçlü’nün o tarzının yankıları sürerken son detaylarda haberimizde...
Şimdilerde Show TV ekranlarından yayınlanan Hayat Bugün isimli dizinin Suzan karakteri olarak seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, yeni karakteriyle çok sevildi. Geçtiğimiz gün bir davette görüntülenen Hazar Ergüçlü, farklı ve transparan tarzıyla ise çok konuşulmuştu. Hazar Ergüçlü’nün o tarzının yankıları sürerken, ünlü oyuncu sevgilisi Onur Ünlü’nün giyimi hakkında söylediklerini açıkladı. Peki, Hazar Ergüçlü’nün giyimi hakkında Onur Ünlü ne diyor? Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü’nün kıyafetine karışıyor mu? İşte, detaylar…
05 Kas 2022 - 16:11 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.