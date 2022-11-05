Ebrar Karakurt’un Eski Aşkı Kendisinden Ünlü Çıktı! Kimse Bu İsmi Beklemiyordu; Meğer Bir Ara Aşkından Ölüp Ölüp Bitmiş… “Yok Artık!”

Voleybol sahalarının beğenilen ve desteklenen isimlerinden biri olan Ebrar Karakurt, son zamanlarda özel hayatıyla gündemlerden düşmez hale gelmişti. Özellikle sevgilisi İmge ile verdiği pozlarla konuşulan Ebrar Karakurt’un ayrıldığı öğrenildi. Bunun üzerine özel yaşamı daha da merak edilen Ebrar Karakurt’un eski sevgilisinin ünlü bir oyuncu çıkması ise herkesi şaşırttı! Peki, Ebrar Karakurt ile İmge ayrıldı mı? Ebrar Karakurt ile İmge neden ayrıldı? Ebrar Karakurt’un eski sevgilisi kim, ünlü mü? İşte, detaylar…