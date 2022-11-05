Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun O Halleri Ağızları Açık Bıraktı! “Kenan Gerçekten Beren’i Seviyor!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
Yaklaşık 8 yıldır evli olan Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti, geçtiğimiz gün bir davete katıldı. Davette pembe kombinleri ile dikkat çeken Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin fotoğrafları sosyal medyada kısa süre içerisinde viral hale geldi. Öte yandan bu fotoğrafın ardından Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftine gelen bazı yorumlar, herkesi bir hayli şaşırttı. İşte Beren Saat ve Kenan Doğulu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Yaklaşık 8 yıldır evli olan Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti, geçtiğimiz gün bir davete katıldı. Davette pembe kombinleri ile dikkat çeken Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin fotoğrafları sosyal medyada kısa süre içerisinde viral hale geldi. Öte yandan bu fotoğrafın ardından Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftine gelen bazı yorumlar, herkesi bir hayli şaşırttı. Peki, Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti ne giydi? Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin davet kombinine ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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05 Kas 2022 - 16:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.