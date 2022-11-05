- 05 Kas 2022 - 16:12

Hadise, Mehmet Dinçerler’in Kendisine Verdiği 3 Milyon Liralık Yüzükle Yaptı Yapacağını! Gözünün Yaşına Bakmadı; Noktayı Koydu! Neler Oluyor?

Dört aylık evliliklerinden boşanmalarına kadar her hareketleri ile gündem olan Hadise ve Mehmet Dinçerler’i bu kez gündeme getiren evlilik yüzüğü oldu. Değeri 3 milyon TL olduğu sanılan yüzüğün gerçek değerini öğrenen Hadise’nin yaptığı hamle ise, çok konuşuldu. İşte detaylar...

Dört aylık evliliklerinden boşanmalarına kadar her hareketleri ile gündem olan Hadise ve Mehmet Dinçerler’i bu kez gündeme getiren evlilik yüzüğü oldu. Değeri 3 milyon TL olduğu sanılan yüzüğün gerçek değerini öğrenen Hadise’nin yaptığı hamle ise, çok konuşuldu. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor? Hadise’nin yüzüğünün gerçek değeri ne kadar? Hadise evlilik yüzüğünü ne yaptı? İşte, detaylar…

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05 Kas 2022 - 16:12 - Magazin

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