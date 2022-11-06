Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye Hediyesi Replika Çıkmış! Meğer 3 Milyon Değilmiş... Hadise Gözünün Yaşına Bakmadı; Noktayı Koydu! Neler Oluyor?
Dört aylık evliliklerinden boşanmalarına kadar her hareketleri ile gündem olan Hadise ve Mehmet Dinçerler’i bu kez gündeme getiren evlilik yüzüğü oldu. Değeri 3 milyon TL olduğu sanılan yüzüğün gerçek değerini öğrenen Hadise’nin yaptığı hamle ise, çok konuşuldu. İşte detaylar...
Dört aylık evliliklerinden boşanmalarına kadar her hareketleri ile gündem olan Hadise ve Mehmet Dinçerler’i bu kez gündeme getiren evlilik yüzüğü oldu. Değeri 3 milyon TL olduğu sanılan yüzüğün gerçek değerini öğrenen Hadise’nin yaptığı hamle ise, çok konuşuldu. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor? Hadise’nin yüzüğünün gerçek değeri ne kadar? Hadise evlilik yüzüğünü ne yaptı? İşte, detaylar…
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06 Kas 2022 - 23:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.