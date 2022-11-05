- 05 Kas 2022 - 16:13

Araç Sahipleri Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı! Benzin ve Otogaza Gelen Zam Dizleri Zangır Zangır Titretti! “Yok Artık!”

Brent tipi petrolün varil fiyatındaki değişimlerden etkilenmeye devam eden akaryakıt ürünlerine son zam dün geldi. Bugün itibariyle daha da yükselen brent tipi petrolün varil fiyatları yeni zamların habercisi olurken; pompada güncel fiyatlardan satılmaya başlanmış olan benzin, motorin ve LPG büyükşehirlerde son durumu gözler önüne serdi. İşte detaylar...

Brent tipi petrolün varil fiyatındaki değişimlerden etkilenmeye devam eden akaryakıt ürünlerine son zam dün geldi. Bugün itibariyle daha da yükselen brent tipi petrolün varil fiyatları yeni zamların habercisi olurken; pompada güncel fiyatlardan satılmaya başlanmış olan benzin, motorin ve LPG büyükşehirlerde son durumu gözler önüne serdi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin ve LPG kaç TL? Bugün akaryakıta zam veya indirim var mı? İşte, detaylar…

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05 Kas 2022 - 16:13 - Gündem

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