Araç Sahipleri Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı! Benzin ve Otogaza Gelen Zam Dizleri Zangır Zangır Titretti! “Yok Artık!”
Brent tipi petrolün varil fiyatındaki değişimlerden etkilenmeye devam eden akaryakıt ürünlerine son zam dün geldi. Bugün itibariyle daha da yükselen brent tipi petrolün varil fiyatları yeni zamların habercisi olurken; pompada güncel fiyatlardan satılmaya başlanmış olan benzin, motorin ve LPG büyükşehirlerde son durumu gözler önüne serdi. İşte detaylar...
Brent tipi petrolün varil fiyatındaki değişimlerden etkilenmeye devam eden akaryakıt ürünlerine son zam dün geldi. Bugün itibariyle daha da yükselen brent tipi petrolün varil fiyatları yeni zamların habercisi olurken; pompada güncel fiyatlardan satılmaya başlanmış olan benzin, motorin ve LPG büyükşehirlerde son durumu gözler önüne serdi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin ve LPG kaç TL? Bugün akaryakıta zam veya indirim var mı? İşte, detaylar…
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05 Kas 2022 - 16:13 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.