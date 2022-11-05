Hülya Avşar Genç Kızları Orta Yerlerinden Çatlattı! Tenisten Sonra Havuz Başında Bacaklarını Aça Aça... “Kocaman Kadınsın!” Nutuklar Tutuldu...

Sahnelerin ve ekranların tozunu dumanına katan ünlü sanatçı Hülya Avşar, yıllar geçtikçe yaşlanmak yerine güzelleşmeye devam ediyor. Yarı yaşındaki kızlara taş çıkaran ünlü sanatçı Avşar, yaptığı açıklamalar ve çıkardığı şarkılarla adından bahsettirmeye devam ediyor. Şimdilerde sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşımla elinde tenis raketiyle güneşlenen Avşar Kızı, magazin manşetlerinde yerini aldı. Peki, neydi o paylaşım?

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