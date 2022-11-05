Hülya Avşar Genç Kızları Orta Yerlerinden Çatlattı! Tenisten Sonra Havuz Başında Bacaklarını Aça Aça... “Kocaman Kadınsın!” Nutuklar Tutuldu...
Yılların efsanevi ismi Hülya Avşar, genç kızları orta yerinden çatlattı. Tenisten sonra havuz başında bacaklarını aça aça oturan Avşar Kızı, sosyal medya ve magazin gündemini resmen baştan oluşturdu. Görenin hem nutkunun hem de dilinin tutulduğu o anları sosyal medyasından paylaşan ünlü oyuncu ortalığı yangın yerine çevirdi. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!
Sahnelerin ve ekranların tozunu dumanına katan ünlü sanatçı Hülya Avşar, yıllar geçtikçe yaşlanmak yerine güzelleşmeye devam ediyor. Yarı yaşındaki kızlara taş çıkaran ünlü sanatçı Avşar, yaptığı açıklamalar ve çıkardığı şarkılarla adından bahsettirmeye devam ediyor. Şimdilerde sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşımla elinde tenis raketiyle güneşlenen Avşar Kızı, magazin manşetlerinde yerini aldı. Peki, neydi o paylaşım?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.