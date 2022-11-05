Memur ve Emekliye Müjde Üzerine Müjde! En Az 11 Bin Lira Olacak; Cepler Rahatlayacak… Oranlar Tek Tek Hesaplandı!

Ne kadar zam alacaklarına ilişin merak içerisinde olan emeklilere haber uzmanlardan geldi. Ekim ayının enflasyon verilerinin ortaya çıkmasının ardından emekli ve memurların alacağı zammı ortalama bir şekilde hesaplayan uzmanlar, en düşük ocak maaşlarını duyurdu. Peki, emekli ve memur ne kadar zam alacak? Emekli ve memur zammı belli mi? Ocakta en düşük emekli ve memur maaşı kaç olacak? İşte, detaylar…

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