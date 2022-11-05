Memur ve Emekliye Müjde Üzerine Müjde! En Az 11 Bin Lira Olacak; Cepler Rahatlayacak… Oranlar Tek Tek Hesaplandı!
Ne kadar zam alacaklarına ilişin merak içerisinde olan emeklilere haber uzmanlardan geldi. Ekim ayının enflasyon verilerinin ortaya çıkmasının ardından emekli ve memurların alacağı zammı ortalama bir şekilde hesaplayan uzmanlar, en düşük ocak maaşlarını duyurdu. İşte güncellenecek
Ne kadar zam alacaklarına ilişin merak içerisinde olan emeklilere haber uzmanlardan geldi. Ekim ayının enflasyon verilerinin ortaya çıkmasının ardından emekli ve memurların alacağı zammı ortalama bir şekilde hesaplayan uzmanlar, en düşük ocak maaşlarını duyurdu. Peki, emekli ve memur ne kadar zam alacak? Emekli ve memur zammı belli mi? Ocakta en düşük emekli ve memur maaşı kaç olacak? İşte, detaylar…
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05 Kas 2022 - 16:16 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.