- 05 Kas 2022 - 16:23 G: 05 Kas 2022 - 16:29

Mehmet Ali Erbil’in Açıklaması Başlardan Aşağı Kaynar Suları Döktü! “Yok Artık!” Asla Durdurulmuyor! Son Açıklaması…

Nükhet Duru’nun başlattığı tayt polemiğine dahil olan isim bu kez ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oldu. Nükhet Duru’nun sözlerine karşılık yanıt veren Mehmet Ali Erbil, tayt giyenler ile ilgili söyledikleriyle ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Mehmet Ali Erbil ne söyledi? İşte Mehmet Ali Erbil ile ilgili son detaylar...

Nükhet Duru’nun başlattığı tayt polemiğine dahil olan isim bu kez ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oldu. Nükhet Duru’nun sözlerine karşılık yanıt veren Mehmet Ali Erbil, tayt giyenler ile ilgili söyledikleriyle ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Mehmet Ali Erbil ne söyledi? Mehmet Ali Erbil, tayt polemiğinde hangi tarafı tuttu? Mehmet Ali Erbil, tayt polemiğine nasıl dahil oldu? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

05 Kas 2022 - 16:23 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seda Bakan’ın 1 Saat İçerisindeki Değişimi Dudak Uçuklattı! “Ne Kadar Güzelsin!” Hadise Bile Gözlerine İnanamadı… Yorumlar Gırla! mask
Seda Bakan’ın 1 Saat İçerisindeki Değişimi Dudak Uçuklattı! “Ne Kadar Güzelsin!” Hadise Bile Gözlerine İnanamadı… Yorumlar Gırla!
Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun O Halleri Ağızları Açık Bıraktı! “Kenan Gerçekten Beren’i Seviyor!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… mask
Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun O Halleri Ağızları Açık Bıraktı! “Kenan Gerçekten Beren’i Seviyor!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
Hadise, Mehmet Dinçerler’in Kendisine Verdiği 3 Milyon Liralık Yüzükle Yaptı Yapacağını! Gözünün Yaşına Bakmadı; Noktayı Koydu! Neler Oluyor? mask
Hadise, Mehmet Dinçerler’in Kendisine Verdiği 3 Milyon Liralık Yüzükle Yaptı Yapacağını! Gözünün Yaşına Bakmadı; Noktayı Koydu! Neler Oluyor?
Taze Gelin Şeyma Subaşı Masmavi Bikinisiyle Yaktı Yıktı! “Meedo Görmesin Evlenmekten Tekrar Vazgeçer!” Fiziği Bir İçim Su… “Yürüyen Vücut!” mask
Taze Gelin Şeyma Subaşı Masmavi Bikinisiyle Yaktı Yıktı! “Meedo Görmesin Evlenmekten Tekrar Vazgeçer!” Fiziği Bir İçim Su… “Yürüyen Vücut!”
Hazar Ergüçlü’den Kafaları Beyinleri Yakan Açıklama! Kendisinden Yaşça Büyük Sevgilisinin İstedikleri… “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor? mask
Hazar Ergüçlü’den Kafaları Beyinleri Yakan Açıklama! Kendisinden Yaşça Büyük Sevgilisinin İstedikleri… “Yazıklar Olsun!” Neler Oluyor?
Ebrar Karakurt’un Eski Aşkı Kendisinden Ünlü Çıktı! Kimse Bu İsmi Beklemiyordu; Meğer Bir Ara Aşkından Ölüp Ölüp Bitmiş… “Yok Artık!” mask
Ebrar Karakurt’un Eski Aşkı Kendisinden Ünlü Çıktı! Kimse Bu İsmi Beklemiyordu; Meğer Bir Ara Aşkından Ölüp Ölüp Bitmiş… “Yok Artık!”
Bim Market İndirimin Kralını Yaptı! Ev Tekstilinden Giyime… Yok Yok! 5 Kasım Aktüel Ürünler Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! mask
Bim Market İndirimin Kralını Yaptı! Ev Tekstilinden Giyime… Yok Yok! 5 Kasım Aktüel Ürünler Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı!
Ajda Pekkan’dan Kahreden Haber Geldi… Ajda Pekkan’a Ne Oldu? Ajda Pekkan’ın Hastalığı Nedir? mask
Ajda Pekkan’dan Kahreden Haber Geldi… Ajda Pekkan’a Ne Oldu? Ajda Pekkan’ın Hastalığı Nedir?
Kadir Ezildi’nin Sevgilisi Eda Özkorucuklu Kimdir? Eda Özkorucuklu Kaç Yaşındadır, Nerelidir? mask
Kadir Ezildi’nin Sevgilisi Eda Özkorucuklu Kimdir? Eda Özkorucuklu Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Yargı Dizisindeki Ilgaz Savcı'nın Hayatı Bitti! Ceylin'le Sonsuza Kadar Ayrılacaklar; Yekta Düğmeye Basınca Twitter Ayağa Kalktı! “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisindeki Ilgaz Savcı'nın Hayatı Bitti! Ceylin'le Sonsuza Kadar Ayrılacaklar; Yekta Düğmeye Basınca Twitter Ayağa Kalktı! “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Memur ve Emekliye Müjde Üzerine Müjde! En Az 11 Bin Lira Olacak; Cepler Rahatlayacak… Oranlar Tek Tek Hesaplandı! mask
Memur ve Emekliye Müjde Üzerine Müjde! En Az 11 Bin Lira Olacak; Cepler Rahatlayacak… Oranlar Tek Tek Hesaplandı!
Araç Sahipleri Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı! Benzin ve Otogaza Gelen Zam Dizleri Zangır Zangır Titretti! “Yok Artık!” mask
Araç Sahipleri Kafalarını Duvarlara Vurmaya Başladı! Benzin ve Otogaza Gelen Zam Dizleri Zangır Zangır Titretti! “Yok Artık!”
Seda Bakan’ın 1 Saat İçerisindeki Değişimi Dudak Uçuklattı! “Ne Kadar Güzelsin!” Hadise Bile Gözlerine İnanamadı… Yorumlar Gırla! mask
Seda Bakan’ın 1 Saat İçerisindeki Değişimi Dudak Uçuklattı! “Ne Kadar Güzelsin!” Hadise Bile Gözlerine İnanamadı… Yorumlar Gırla!
Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun O Halleri Ağızları Açık Bıraktı! “Kenan Gerçekten Beren’i Seviyor!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… mask
Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun O Halleri Ağızları Açık Bıraktı! “Kenan Gerçekten Beren’i Seviyor!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
Hadise, Mehmet Dinçerler’in Kendisine Verdiği 3 Milyon Liralık Yüzükle Yaptı Yapacağını! Gözünün Yaşına Bakmadı; Noktayı Koydu! Neler Oluyor? mask
Hadise, Mehmet Dinçerler’in Kendisine Verdiği 3 Milyon Liralık Yüzükle Yaptı Yapacağını! Gözünün Yaşına Bakmadı; Noktayı Koydu! Neler Oluyor?
Taze Gelin Şeyma Subaşı Masmavi Bikinisiyle Yaktı Yıktı! “Meedo Görmesin Evlenmekten Tekrar Vazgeçer!” Fiziği Bir İçim Su… “Yürüyen Vücut!” mask
Taze Gelin Şeyma Subaşı Masmavi Bikinisiyle Yaktı Yıktı! “Meedo Görmesin Evlenmekten Tekrar Vazgeçer!” Fiziği Bir İçim Su… “Yürüyen Vücut!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL