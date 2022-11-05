- 05 Kas 2022 - 22:44 G: 05 Kas 2022 - 22:45

Mehmet Ali Erbil’in Açıklaması Yine Olay Oldu! Nükhet Duru'ya Hem Destek, Hem Köstek Oldu! Bacakları Kalın Olanlar Tayt Giymesin! “Yok Artık!”

Nükhet Duru’nun başlattığı tayt polemiğine dahil olan isim bu kez ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oldu. Nükhet Duru’nun sözlerine karşılık yanıt veren Mehmet Ali Erbil, tayt giyenler ile ilgili söyledikleriyle ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Mehmet Ali Erbil ne söyledi? İşte Mehmet Ali Erbil ile ilgili son detaylar...

Nükhet Duru’nun başlattığı tayt polemiğine dahil olan isim bu kez ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oldu. Nükhet Duru’nun sözlerine karşılık yanıt veren Mehmet Ali Erbil, tayt giyenler ile ilgili söyledikleriyle ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Mehmet Ali Erbil ne söyledi? Mehmet Ali Erbil, tayt polemiğinde hangi tarafı tuttu? Mehmet Ali Erbil, tayt polemiğine nasıl dahil oldu? İşte, detaylar…

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05 Kas 2022 - 22:44 - Magazin

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