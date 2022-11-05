Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Kas 2022 - 20:09

Yargı Dizisinin Ceylin’i Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! Pembeleri Çekti; Görenlerin Kalbini Yerinden Çıkardı… “Kaan Yıldırım’ın Buna Kalbi Dayanmaz!” Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da boy gösteren Pınar Deniz, hayat verdiği Avukat Ceylin’le herkesi kendisine hayran bırakıyordu. Hem çekici hem de aşırı tatlı ifadeleri olan Pınar Deniz’in tüm çekiciliğini konuşturduğu kareleri başları döndürdü! Pembeleri üzerine çeken Deniz, görenlerin kalbinin yerinden fırlamasına neden oldu. “Kaan Yıldırım’ın kalbi bu kadarına dayanamaz” yorumlarını alan Deniz, sosyal medyayı salladı! Peki, neler oluyor?