Yargı Dizisinin Ceylin’i Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! Pembeleri Çekti; Görenlerin Kalbini Yerinden Çıkardı… “Kaan Yıldırım’ın Buna Kalbi Dayanmaz!” Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da boy gösteren Pınar Deniz, hayat verdiği Avukat Ceylin’le herkesi kendisine hayran bırakıyordu. Hem çekici hem de aşırı tatlı ifadeleri olan Pınar Deniz’in tüm çekiciliğini konuşturduğu kareleri başları döndürdü! Pembeleri üzerine çeken Deniz, görenlerin kalbinin yerinden fırlamasına neden oldu. “Kaan Yıldırım’ın kalbi bu kadarına dayanamaz” yorumlarını alan Deniz, sosyal medyayı salladı! Peki, neler oluyor?
Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin Pazar akşamları ekranlara gelen bölümleri dengeleri değiştiriyordu! Her bölümü büyük bir keyifle izlenen dizide Avukat Ceylin olarak ön plana çıkan Pınar Deniz’in dizinin yükselmesinde kuşkusuz büyük katkısı bulunuyordu! Güzeller güzelli oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarsa nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.