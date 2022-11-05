Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!”
Kanal D ekranlarının favori dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın babası ortaya çıkmıştı. Yıllar sonra ortaya çıkan Metin karakterinin neden döndüğü ortaya çıktı! Nalan’ın karşısında sarf edeceği sözleri duyanlar ise “Senin gibi baba olmaz olsun” demeden yapamadı! Milyonların dikkatini üzerine çeken Camdaki Kız’da Metin’in hikayesini duyanlar resmen sağır olmak istedi! İşte merak edilen tüm detaylar…
OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinin başrollerinde ise Nur Sürer, Tamer Levent ve Devrim Yakut gibi usta isimlerin yanı sıra Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi yetenekli ve kaliteli oyuncularda bulunuyor. Perşembe akşamlarını deprem niteliğinde sallayan Camdaki Kız’a Nalan’ın babası katılmış ve hikayesi büyük bir merak konusu olmuştu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.