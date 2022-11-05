Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!”

OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Camdaki Kız dizisinin başrollerinde ise Nur Sürer, Tamer Levent ve Devrim Yakut gibi usta isimlerin yanı sıra Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi yetenekli ve kaliteli oyuncularda bulunuyor. Perşembe akşamlarını deprem niteliğinde sallayan Camdaki Kız’a Nalan’ın babası katılmış ve hikayesi büyük bir merak konusu olmuştu! Peki, neler oluyor?

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