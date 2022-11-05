- 05 Kas 2022 - 20:10

Altında Arabası Olanların Dikkatine! Eğer Bunu Yapmazsanız Ceza Kağıdına 776 Lira Anında “Şak” Diye Yazılıyor… Şimdiden Hazırlığını Yapmayan Hapı Yuttu!

Altında arabası olanların dikkatine! Bu gelen uyarıya dikkate alamamanız durumunda trafik polisleri 776 lirayı ceza kağıdına “Şak” diye yazacak! Şimdiden hazırlıkları yapmayan kişilerin hapı yuttuğu görülürken; araç sahipleri ise hemen takvimleri açarak; verilen günü not aldı. Peki, araçta ne eksikse 776 lira ceza ödenmek zorunda?

Uzun uğraşlar ve birikimler elde ederek bir araç sahibi olan kişiler bu seferde aracın gereksinimine, muayenesine ve sigortasına ücretler ödüyor. Araçta bulunmayan bazı şeylerse İç İşleri Bakanlığı’nın denetimlerinden kaçmıyor. Kurallara uymayan araç sahiplerine, caydırıcı cezalar uygulanarak bunların önüne geçiyor. Soğuk günlerinde ortaya çıkmasıyla birçok kişinin kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı. Peki, neler oluyor?

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05 Kas 2022 - 20:10 Ankara- Yaşam

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