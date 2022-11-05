Altında Arabası Olanların Dikkatine! Eğer Bunu Yapmazsanız Ceza Kağıdına 776 Lira Anında “Şak” Diye Yazılıyor… Şimdiden Hazırlığını Yapmayan Hapı Yuttu!
Altında arabası olanların dikkatine! Bu gelen uyarıya dikkate alamamanız durumunda trafik polisleri 776 lirayı ceza kağıdına “Şak” diye yazacak! Şimdiden hazırlıkları yapmayan kişilerin hapı yuttuğu görülürken; araç sahipleri ise hemen takvimleri açarak; verilen günü not aldı. Peki, araçta ne eksikse 776 lira ceza ödenmek zorunda?
Uzun uğraşlar ve birikimler elde ederek bir araç sahibi olan kişiler bu seferde aracın gereksinimine, muayenesine ve sigortasına ücretler ödüyor. Araçta bulunmayan bazı şeylerse İç İşleri Bakanlığı’nın denetimlerinden kaçmıyor. Kurallara uymayan araç sahiplerine, caydırıcı cezalar uygulanarak bunların önüne geçiyor. Soğuk günlerinde ortaya çıkmasıyla birçok kişinin kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.