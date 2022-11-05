- 05 Kas 2022 - 21:47 G: 05 Kas 2022 - 23:30

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Selin Genç'in Uçan Eteği Şok Etti! Dekolte Pozları Olay Oldu! Çukurova'yı Yakıp Yıktı! Hande Erçel’i Beşe Katladı…

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde muhteşem işler çıkaran ve Gülten karakterine can üfleyen Selin Genç’in havaya uçuşan etekli pozu nefesleri kesti. Aylar sona ilk kez yeniden gündeme olan Selin Genç’in güzelliğini görenler ise ne diyeceğini şaşırdı. Öyle ki, birçok kişi “Sana ne oldu böyle” yorumlarında bulundu! Güzelliğine güzellik katan Selin Genç, bir başka güzel oyuncu Hande Erçel’e bile benzetildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova, geçtiğimiz sezon sevenlerine veda etmişti. Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış’ın diziden ayrılmasının ardından dizide finale doğru adıma adım ilerlemişti. Bir Zamanlar Çukurova dizisine sonradan katılan ama kemik kadronun içerisinde sayılan Selin Genç’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu iç çamaşırsız pozlar nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

05 Kas 2022 - 21:47 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Berdan Mardini’nin Hayat Hikayesi Şok Etti! Berdan Mardini Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berdan Mardini Nasıl Ünlü Oldu? Taytlı Haliyle Gündem Oldu... mask
Berdan Mardini’nin Hayat Hikayesi Şok Etti! Berdan Mardini Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berdan Mardini Nasıl Ünlü Oldu? Taytlı Haliyle Gündem Oldu...
Sıla Türkoğlu'nun Sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan İle Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor? mask
Sıla Türkoğlu'nun Sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan İle Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor?
Yemin Dizisinin Narin'i Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Yağmur Şahbazova Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Yemin Dizisinin Narin'i Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Yağmur Şahbazova Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Kadir Ezildi’nin Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir mask
Kadir Ezildi’nin Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!”
Mehmet Ali Erbil’in Açıklaması Yine Olay Oldu! Nükhet Duru'ya Hem Destek, Hem Köstek Oldu! Bacakları Kalın Olanlar Tayt Giymesin! “Yok Artık!” mask
Mehmet Ali Erbil’in Açıklaması Yine Olay Oldu! Nükhet Duru'ya Hem Destek, Hem Köstek Oldu! Bacakları Kalın Olanlar Tayt Giymesin! “Yok Artık!”
Masterchef Fatma Nur’un Kredi Borcu Başına Bela Oldu! Mehmet Şef Düğmeye Bastı, Yaşananlar Seyirci Buz Kesti! “Kılıksız Fatma Nur! Bunu da mı Yaptın!” mask
Masterchef Fatma Nur’un Kredi Borcu Başına Bela Oldu! Mehmet Şef Düğmeye Bastı, Yaşananlar Seyirci Buz Kesti! “Kılıksız Fatma Nur! Bunu da mı Yaptın!”
Hande Erçel’in Straplez Elbiseli Pozu Olay Oldu! Siyahlar İçerisindeki O Halleri Resmen Büyüledi! “Masal Kitaplarından Fırlamış Gibi!” Bakanlar Bir Daha Bakıyor, Bir Daha… mask
Hande Erçel’in Straplez Elbiseli Pozu Olay Oldu! Siyahlar İçerisindeki O Halleri Resmen Büyüledi! “Masal Kitaplarından Fırlamış Gibi!” Bakanlar Bir Daha Bakıyor, Bir Daha…
Yalı Çapkını Dizi Oyuncusu Survivor 2023'e Katılıyor! Yakışıklılığıyla Genç Kızları Hop Oturtup Hop Kaldırıyordu; Acun Ilıcalı Kesin Kararını Verdi! Geliyor… mask
Yalı Çapkını Dizi Oyuncusu Survivor 2023'e Katılıyor! Yakışıklılığıyla Genç Kızları Hop Oturtup Hop Kaldırıyordu; Acun Ilıcalı Kesin Kararını Verdi! Geliyor…
Survivor Barış Murat Yağcı Survivor Haberini Duyurdu! Sevenleri Bu Cevabı Bekliyordu! Herkes Şok Oldu... O Tarihte Yarışmayı… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Survivor Haberini Duyurdu! Sevenleri Bu Cevabı Bekliyordu! Herkes Şok Oldu... O Tarihte Yarışmayı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Memur ve Emekliye Müjde Üzerine Müjde! En Az 11 Bin Lira Olacak; Cepler Rahatlayacak… Oranlar Tek Tek Hesaplandı! mask
Memur ve Emekliye Müjde Üzerine Müjde! En Az 11 Bin Lira Olacak; Cepler Rahatlayacak… Oranlar Tek Tek Hesaplandı!
Berdan Mardini’nin Hayat Hikayesi Şok Etti! Berdan Mardini Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berdan Mardini Nasıl Ünlü Oldu? Taytlı Haliyle Gündem Oldu... mask
Berdan Mardini’nin Hayat Hikayesi Şok Etti! Berdan Mardini Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berdan Mardini Nasıl Ünlü Oldu? Taytlı Haliyle Gündem Oldu...
Sıla Türkoğlu'nun Sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan İle Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor? mask
Sıla Türkoğlu'nun Sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan İle Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor?
Yemin Dizisinin Narin'i Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Yağmur Şahbazova Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Yemin Dizisinin Narin'i Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Yağmur Şahbazova Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Kadir Ezildi’nin Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir mask
Kadir Ezildi’nin Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL