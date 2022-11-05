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05 Kas 2022 - 21:47

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Selin Genç'in Uçan Eteği Şok Etti! Dekolte Pozları Olay Oldu! Çukurova'yı Yakıp Yıktı! Hande Erçel’i Beşe Katladı…

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde muhteşem işler çıkaran ve Gülten karakterine can üfleyen Selin Genç’in havaya uçuşan etekli pozu nefesleri kesti. Aylar sona ilk kez yeniden gündeme olan Selin Genç’in güzelliğini görenler ise ne diyeceğini şaşırdı. Öyle ki, birçok kişi “Sana ne oldu böyle” yorumlarında bulundu! Güzelliğine güzellik katan Selin Genç, bir başka güzel oyuncu Hande Erçel’e bile benzetildi. İşte merak edilen tüm detaylar…