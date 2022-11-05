Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Selin Genç'in Uçan Eteği Şok Etti! Dekolte Pozları Olay Oldu! Çukurova'yı Yakıp Yıktı! Hande Erçel’i Beşe Katladı…
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde muhteşem işler çıkaran ve Gülten karakterine can üfleyen Selin Genç’in havaya uçuşan etekli pozu nefesleri kesti. Aylar sona ilk kez yeniden gündeme olan Selin Genç’in güzelliğini görenler ise ne diyeceğini şaşırdı. Öyle ki, birçok kişi “Sana ne oldu böyle” yorumlarında bulundu! Güzelliğine güzellik katan Selin Genç, bir başka güzel oyuncu Hande Erçel’e bile benzetildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova, geçtiğimiz sezon sevenlerine veda etmişti. Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış’ın diziden ayrılmasının ardından dizide finale doğru adıma adım ilerlemişti. Bir Zamanlar Çukurova dizisine sonradan katılan ama kemik kadronun içerisinde sayılan Selin Genç’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu iç çamaşırsız pozlar nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.