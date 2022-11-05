- 05 Kas 2022 - 22:26

Hande Erçel’in Straplez Elbiseli Pozu Olay Oldu! Siyahlar İçerisindeki O Halleri Resmen Büyüledi! “Masal Kitaplarından Fırlamış Gibi!” Bakanlar Bir Daha Bakıyor, Bir Daha…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in straplez elbisesi görenlerin perişan olmasına neden oldu! Siyahlar içerisindeki pozlarını görenler ise resmen büyülendi ve “Masal kitaplarından fırlamış gibi” yorumlarında bulundu! Bakanların tekrar tekrar baktığı, güzelliğinden gözlerini alamadığı Hande Erçel bir kez daha sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le geçtiğimiz yıl hayranlarının kalplerini ısıtan bir aşk yaşayan Hande Erçel, aşk ilanıyla şok etmişti. Yaklaşık 10 ay kadar aşk yaşayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sessiz sedasız yollarını ayırmışlardı. 8 ay kadar ayrı kalan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, kısa bir süre önce aşkların bir şans daha vermişlerdi. Güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış tek bir paylaşımsa nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Kas 2022 - 22:26 Ankara- Yaşam

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