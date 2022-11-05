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05 Kas 2022 - 22:26

Hande Erçel’in Straplez Elbiseli Pozu Olay Oldu! Siyahlar İçerisindeki O Halleri Resmen Büyüledi! “Masal Kitaplarından Fırlamış Gibi!” Bakanlar Bir Daha Bakıyor, Bir Daha…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in straplez elbisesi görenlerin perişan olmasına neden oldu! Siyahlar içerisindeki pozlarını görenler ise resmen büyülendi ve “Masal kitaplarından fırlamış gibi” yorumlarında bulundu! Bakanların tekrar tekrar baktığı, güzelliğinden gözlerini alamadığı Hande Erçel bir kez daha sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…