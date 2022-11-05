Gönül Dağı Dizisine Elif’in Büyük Aşkı Serdar Geliyor! “Ayran Gönüllü Elif!” Asıl Olayı Şimdi İzleyin… Kenan Ağzını Burnunu Kırdı, Kıracak!
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Elif’in bir zamanlar deliler gibi aşık olduğu Serdar’ın yeniden diziye gireceği ortaya çıkınca milyonlar Elif karakterine tepkide bulundu. Öyle ki, bir seyirci “Elif, ne ayran gönüllüsün be” yorumlarında bulundu. Asıl olayın Kenan ve Serdar’ın karşılaşmasıyla patlak vereceği iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, son bölümüyle seyircilere türlü türlü duygular geçirmişti. Dizide gündem olan bir karakter varsa o da Elif’ti… Kenan’la evlenmesine ramak kala Serdar’dan gelen mektupla alaşağı olan Elif, kafalarda “Gönül Dağı dizisine Serdar geri mi geliyor?” sorusunu oluşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.