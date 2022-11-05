- 05 Kas 2022 - 21:59 G: 05 Kas 2022 - 22:16

Gönül Dağı Dizisine Elif’in Büyük Aşkı Serdar Geliyor! “Ayran Gönüllü Elif!” Asıl Olayı Şimdi İzleyin… Kenan Ağzını Burnunu Kırdı, Kıracak!

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Elif’in bir zamanlar deliler gibi aşık olduğu Serdar’ın yeniden diziye gireceği ortaya çıkınca milyonlar Elif karakterine tepkide bulundu. Öyle ki, bir seyirci “Elif, ne ayran gönüllüsün be” yorumlarında bulundu. Asıl olayın Kenan ve Serdar’ın karşılaşmasıyla patlak vereceği iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, son bölümüyle seyircilere türlü türlü duygular geçirmişti. Dizide gündem olan bir karakter varsa o da Elif’ti… Kenan’la evlenmesine ramak kala Serdar’dan gelen mektupla alaşağı olan Elif, kafalarda “Gönül Dağı dizisine Serdar geri mi geliyor?” sorusunu oluşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Kas 2022 - 21:59 Ankara- Yaşam

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