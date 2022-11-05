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05 Kas 2022 - 21:59

Gönül Dağı Dizisine Elif’in Büyük Aşkı Serdar Geliyor! “Ayran Gönüllü Elif!” Asıl Olayı Şimdi İzleyin… Kenan Ağzını Burnunu Kırdı, Kıracak!

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Elif’in bir zamanlar deliler gibi aşık olduğu Serdar’ın yeniden diziye gireceği ortaya çıkınca milyonlar Elif karakterine tepkide bulundu. Öyle ki, bir seyirci “Elif, ne ayran gönüllüsün be” yorumlarında bulundu. Asıl olayın Kenan ve Serdar’ın karşılaşmasıyla patlak vereceği iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…