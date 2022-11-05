Masterchef Fatma Nur’un Kredi Borcu Başına Bela Oldu! Mehmet Şef Düğmeye Bastı, Yaşananlar Seyirci Buz Kesti! “Kılıksız Fatma Nur! Bunu da mı Yaptın!”
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ön plana çıkan Fatma Nur’un kredi borcu başına bela oldu! Mehmet Şef’in düğmeye basmasıyla birlikte yaşananlar seyircilerine buz kesmesine sebep oldu! Birçok kişi ise Fatma Nur’a tepkide bulunarak; “Kılıksız Fatma Nur! Bunu da mı yaptın” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasında ön plana çıkan isimlerden biri olan Fatma Nur, dengeleri alt üst ediyordu. Her bölüm başka bir isimle tartışan Fatma Nur hakkında ortaya çıkan bir iddia ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.