- 05 Kas 2022 - 22:55 G: 05 Kas 2022 - 23:35

Üç Kız Kardeş Dizisinde Derya Milyonların Sesi Oldu! Türkan Yerle Yeksan Oldu; Hayatı Boyunca Böyle Rencide Edilmemişti… “Yok Artık!”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinin başında gelen Üç Kız Kardeş’te Türkan’ın biricik kardeşi Derya, resmen milyonların sesi oldu! Türkan’ın yerle yeksan olmasına neden olan sözler karşısında rencide olan Türkan, şok etkisi yarattı. Hayatı boyunca böyle rencide edilmeyen Türkan, seyircinin saçını başını yoldurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş, dikkatleri üzerine çekiyordu. Salı akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan’ın yaptıkları şok içerisinde bıraktı. Somer’in kendisini aldattığını, Mine’de çocuğu olduğunu duymasına rağmen halen Türkan’ın Somer’in yanında olması sinir krizleri yaşatmıştı. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Kas 2022 - 22:55 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!”
Gönül Dağı Dizisine Elif’in Büyük Aşkı Serdar Geliyor! “Ayran Gönüllü Elif!” Asıl Olayı Şimdi İzleyin… Kenan Ağzını Burnunu Kırdı, Kıracak! mask
Gönül Dağı Dizisine Elif’in Büyük Aşkı Serdar Geliyor! “Ayran Gönüllü Elif!” Asıl Olayı Şimdi İzleyin… Kenan Ağzını Burnunu Kırdı, Kıracak!
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Evi Terk Etti! Seyran'ı ve Suna'yı Bırakıp Bekar Hayatı Tercih Etti! Boşanmaya Doğru Gidiyor… Seyran'ın Minik Kalbi Bunu Kaldıramaz! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Evi Terk Etti! Seyran'ı ve Suna'yı Bırakıp Bekar Hayatı Tercih Etti! Boşanmaya Doğru Gidiyor… Seyran'ın Minik Kalbi Bunu Kaldıramaz! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
Yargı Dizisindeki Ilgaz Savcı'nın Hayatı Bitti! Ceylin'le Sonsuza Kadar Ayrılacaklar; Yekta Düğmeye Basınca Twitter Ayağa Kalktı! “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisindeki Ilgaz Savcı'nın Hayatı Bitti! Ceylin'le Sonsuza Kadar Ayrılacaklar; Yekta Düğmeye Basınca Twitter Ayağa Kalktı! “Yok Artık!”
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Utandıran, Mide Bulandıran Olay! Ekran Başındaki Seyirciler Çılgına Döndü; Saçını Başını Yoldu! Yemeğin Ortasında Öyle Bir Şey Oldu Ki... mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Utandıran, Mide Bulandıran Olay! Ekran Başındaki Seyirciler Çılgına Döndü; Saçını Başını Yoldu! Yemeğin Ortasında Öyle Bir Şey Oldu Ki...
Üç Kız Kardeş Dizisinden Karaları Bağlatacak Acı Ayrılık! Bileti Çoktan Kesildi; Ayrılık Sinyalleri Bile Kalp Krizine Neden Oldu! O İsim… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Karaları Bağlatacak Acı Ayrılık! Bileti Çoktan Kesildi; Ayrılık Sinyalleri Bile Kalp Krizine Neden Oldu! O İsim…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri’nin Öpüşmesi Olay Oldu! Öyle Bir Kişiye Yakalandılar Ki… “Evli Barklı İnsanların Yapacağı Şey Değil!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri’nin Öpüşmesi Olay Oldu! Öyle Bir Kişiye Yakalandılar Ki… “Evli Barklı İnsanların Yapacağı Şey Değil!”
Şahmeran Dizisinin Konusu Nedir? Şahmaran Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir? Şahmaran Dizisi Nerede Yayınlanacak! mask
Şahmeran Dizisinin Konusu Nedir? Şahmaran Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir? Şahmaran Dizisi Nerede Yayınlanacak!
Acun Ilıcalı Kafasını Duvarlara Vurmaya Başladı! “Eline Neye Atsa Orayı Kurutuyor...” Yine Elinde Patlak Verdi! Final Kararı Kesinleşti Kesinleşecek! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Kafasını Duvarlara Vurmaya Başladı! “Eline Neye Atsa Orayı Kurutuyor...” Yine Elinde Patlak Verdi! Final Kararı Kesinleşti Kesinleşecek! Neler Oluyor?
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran'ı Üzerinde Servet Taşıyor! “300 Lira Bile Vermem!” Bu Kadar Parayı Bir Arada Gören Kişi Sayısı 100 Bile Değil! Tam Tamına... mask
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran'ı Üzerinde Servet Taşıyor! “300 Lira Bile Vermem!” Bu Kadar Parayı Bir Arada Gören Kişi Sayısı 100 Bile Değil! Tam Tamına...
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Berdan Mardini’nin Hayat Hikayesi Şok Etti! Berdan Mardini Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berdan Mardini Nasıl Ünlü Oldu? Taytlı Haliyle Gündem Oldu... mask
Berdan Mardini’nin Hayat Hikayesi Şok Etti! Berdan Mardini Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berdan Mardini Nasıl Ünlü Oldu? Taytlı Haliyle Gündem Oldu...
Sıla Türkoğlu'nun Sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan İle Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor? mask
Sıla Türkoğlu'nun Sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan İle Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor?
Yemin Dizisinin Narin'i Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Yağmur Şahbazova Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Yemin Dizisinin Narin'i Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Yağmur Şahbazova Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Kadir Ezildi’nin Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir mask
Kadir Ezildi’nin Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!”
Mehmet Ali Erbil’in Açıklaması Yine Olay Oldu! Nükhet Duru'ya Hem Destek, Hem Köstek Oldu! Bacakları Kalın Olanlar Tayt Giymesin! “Yok Artık!” mask
Mehmet Ali Erbil’in Açıklaması Yine Olay Oldu! Nükhet Duru'ya Hem Destek, Hem Köstek Oldu! Bacakları Kalın Olanlar Tayt Giymesin! “Yok Artık!”
Masterchef Fatma Nur’un Kredi Borcu Başına Bela Oldu! Mehmet Şef Düğmeye Bastı, Yaşananlar Seyirci Buz Kesti! “Kılıksız Fatma Nur! Bunu da mı Yaptın!” mask
Masterchef Fatma Nur’un Kredi Borcu Başına Bela Oldu! Mehmet Şef Düğmeye Bastı, Yaşananlar Seyirci Buz Kesti! “Kılıksız Fatma Nur! Bunu da mı Yaptın!”
Hande Erçel’in Straplez Elbiseli Pozu Olay Oldu! Siyahlar İçerisindeki O Halleri Resmen Büyüledi! “Masal Kitaplarından Fırlamış Gibi!” Bakanlar Bir Daha Bakıyor, Bir Daha… mask
Hande Erçel’in Straplez Elbiseli Pozu Olay Oldu! Siyahlar İçerisindeki O Halleri Resmen Büyüledi! “Masal Kitaplarından Fırlamış Gibi!” Bakanlar Bir Daha Bakıyor, Bir Daha…
Yalı Çapkını Dizi Oyuncusu Survivor 2023'e Katılıyor! Yakışıklılığıyla Genç Kızları Hop Oturtup Hop Kaldırıyordu; Acun Ilıcalı Kesin Kararını Verdi! Geliyor… mask
Yalı Çapkını Dizi Oyuncusu Survivor 2023'e Katılıyor! Yakışıklılığıyla Genç Kızları Hop Oturtup Hop Kaldırıyordu; Acun Ilıcalı Kesin Kararını Verdi! Geliyor…
Survivor Barış Murat Yağcı Survivor Haberini Duyurdu! Sevenleri Bu Cevabı Bekliyordu! Herkes Şok Oldu... O Tarihte Yarışmayı… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Survivor Haberini Duyurdu! Sevenleri Bu Cevabı Bekliyordu! Herkes Şok Oldu... O Tarihte Yarışmayı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Memur ve Emekliye Müjde Üzerine Müjde! En Az 11 Bin Lira Olacak; Cepler Rahatlayacak… Oranlar Tek Tek Hesaplandı! mask
Memur ve Emekliye Müjde Üzerine Müjde! En Az 11 Bin Lira Olacak; Cepler Rahatlayacak… Oranlar Tek Tek Hesaplandı!
Berdan Mardini’nin Hayat Hikayesi Şok Etti! Berdan Mardini Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berdan Mardini Nasıl Ünlü Oldu? Taytlı Haliyle Gündem Oldu... mask
Berdan Mardini’nin Hayat Hikayesi Şok Etti! Berdan Mardini Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berdan Mardini Nasıl Ünlü Oldu? Taytlı Haliyle Gündem Oldu...
Sıla Türkoğlu'nun Sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan İle Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor? mask
Sıla Türkoğlu'nun Sevgilisi Halil İbrahim Ceyhan İle Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! Meğer İkiliyi O Dizi Bir Araya Getirmiş! Neler Oluyor?
Yemin Dizisinin Narin'i Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Yağmur Şahbazova Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Yemin Dizisinin Narin'i Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Yağmur Şahbazova Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Kadir Ezildi’nin Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir mask
Kadir Ezildi’nin Sır Gibi Sakladığı Sevgilisi O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL