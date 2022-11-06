Üç Kız Kardeş Dizisinde Derya, Türkan'nın Gözünü Açtı! Sözleriyle Milyonların Sesi Oldu! Hayatı Boyunca Böyle Rencide Edilmemişti… Üç Kız Kardeş 25. Bölüm Fragmanı İzle

Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş, dikkatleri üzerine çekiyordu. Salı akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan’ın yaptıkları şok içerisinde bıraktı.

Somer’in kendisini aldattığını, Mine’de çocuğu olduğunu duymasına rağmen halen Türkan’ın Somer’in yanında olması sinir krizleri yaşatmıştı. Peki, neler oluyor?

Üç Kız Kardeş 25. Bölüm Fragmanı İzle

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