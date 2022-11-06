- 06 Kas 2022 - 09:30 G: 06 Kas 2022 - 09:43

Kuyumcular Perperişan! 6 Kasım Altın Fiyatlarını Duyanların Nutku Tutuluyor; Öyle Bir Yükseldi Ki... 100 Yıl Sonra Bir İlk! Tam Tamına…

6 Kasım altın fiyatları, hem alıcı hem de ekonomi takip edenler tarafından araştırılıyor. FED Faiz kararının yükseltilmesiyle birlikte yeniden şekillenen altın ise kuyumcuları adeta per perişan hale getirdi! 6 Kasım itibariyle altın fiyatlarının güncel halini görenler, nutkunun tutulduğunu açıkladı! 100 yılda bir yaşanacak bir olaya imzasını atan altın, şok etkisi yarattı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu?

FED faiz kararı, altını ve dövizi önce alaşağı etmiş sonra ivme kazandırmıştı. Uzun bir süre düşüşte olan altın 6 Kasım itibariyle araştırmalara konu oldu. Haftanın son gününde grafiğini değiştiren altın, Cuma’yı elleri kolları titreten bir cinsten kapattı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Kas 2022 - 09:30 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Altın Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem! Psikolojik Sınır Aşılınca Kıyamet Koptu; Elinde Altını Olanlar Göbek Atmaya Başladı Bile! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem! Psikolojik Sınır Aşılınca Kıyamet Koptu; Elinde Altını Olanlar Göbek Atmaya Başladı Bile! Neler Oluyor?
Altın Fiyatları Kuyumculara Kepenk Kapattırıyor! FED Faiz Kararından Sonra Kıyamet Koptu… 4 Kasım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı! “Yok Artık” mask
Altın Fiyatları Kuyumculara Kepenk Kapattırıyor! FED Faiz Kararından Sonra Kıyamet Koptu… 4 Kasım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı! “Yok Artık”
Altın Fiyatları Dipleri Boyladı; Çok Fena Çakıldı! Bugün Altını Aldınız, Aldınız! 10 Yıldır Böyle Bir Şey Hiç Olmadı… “Yok Artık!” mask
Altın Fiyatları Dipleri Boyladı; Çok Fena Çakıldı! Bugün Altını Aldınız, Aldınız! 10 Yıldır Böyle Bir Şey Hiç Olmadı… “Yok Artık!”
Altın Fiyatlarında Son 24 Saat! Yarın Batanda Çıkanda Belli Olacak; FED Faiz Kararı Öncesinde Ortalık Savaş Alanına Döndü! 2 Kasım Altın Fiyatları... mask
Altın Fiyatlarında Son 24 Saat! Yarın Batanda Çıkanda Belli Olacak; FED Faiz Kararı Öncesinde Ortalık Savaş Alanına Döndü! 2 Kasım Altın Fiyatları...
Altın Fiyatları Kafa Göz Yarmaya Devam Ediyor! 1 Kasım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı… “Yok Artık!” FED Kararıyla Dünya Ayağınızın Altından Kayacak! mask
Altın Fiyatları Kafa Göz Yarmaya Devam Ediyor! 1 Kasım Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı… “Yok Artık!” FED Kararıyla Dünya Ayağınızın Altından Kayacak!
Altın Fiyatları Kuyumcuları Hınca Hınç Doldu! Bu Kez Altın Almayan Başını Büyük Belaya Sokar… 31 Ekim Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatları Kuyumcuları Hınca Hınç Doldu! Bu Kez Altın Almayan Başını Büyük Belaya Sokar… 31 Ekim Altın Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Neler Oluyor?
Altın Yatırımcısına Kötü Haber! Öyle Bir Düşüş Yaşanıyor Ki, Kuyumcular Ağzına Kadar İnsanla Dolu! Bu Fırsatı Kaçıran Hapı Yutar… mask
Altın Yatırımcısına Kötü Haber! Öyle Bir Düşüş Yaşanıyor Ki, Kuyumcular Ağzına Kadar İnsanla Dolu! Bu Fırsatı Kaçıran Hapı Yutar…
Altın Fiyatlarında Her Şey Yerle Bir Oldu! Ağızlar Yarım Metre Açık, Kuyumcuların Elleri Kolları Tir Tir Titriyor! Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor… mask
Altın Fiyatlarında Her Şey Yerle Bir Oldu! Ağızlar Yarım Metre Açık, Kuyumcuların Elleri Kolları Tir Tir Titriyor! Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor…
Altın Fiyatları Ortalığı Zangır Zangır Salladı! Yatırımcı Son Noktada, Bir Düşüş Daha Olursa Film Kopacak! 28 Ekim Altın Fiyatları… mask
Altın Fiyatları Ortalığı Zangır Zangır Salladı! Yatırımcı Son Noktada, Bir Düşüş Daha Olursa Film Kopacak! 28 Ekim Altın Fiyatları…
Elinde, Yastık Altında Altını Olanlar Dikkat! 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak Uyarı Geldi; Bu Saatten Sonra Her Şey Yerle Bir Olabilir! “Yok Artık!” mask
Elinde, Yastık Altında Altını Olanlar Dikkat! 8,9 Şiddetinde Deprem Yaratacak Uyarı Geldi; Bu Saatten Sonra Her Şey Yerle Bir Olabilir! “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aşkta En Cesur Burçlar Belli Oldu! Her Çılgınlık Türü Bunlarda Mevcut! İşte Kafası Eserse Limitsiz Olan Burçlar… mask
Aşkta En Cesur Burçlar Belli Oldu! Her Çılgınlık Türü Bunlarda Mevcut! İşte Kafası Eserse Limitsiz Olan Burçlar…
Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Kasım 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Kasım 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Niloya ve Arkadaşları Ankara’ya Geliyor! Renkli Balıklar... mask
Niloya ve Arkadaşları Ankara’ya Geliyor! Renkli Balıklar...
Emekliye Yeni Promosyon Müjdesi! Miktar ve Tarih Güncellendi! Ziraat Bankası, Halk Bank, Yapı Kredi… Tek Bir Şart Var; Kabul Edilir Edilmez 5 Dakikada Hesapta… mask
Emekliye Yeni Promosyon Müjdesi! Miktar ve Tarih Güncellendi! Ziraat Bankası, Halk Bank, Yapı Kredi… Tek Bir Şart Var; Kabul Edilir Edilmez 5 Dakikada Hesapta…
Memur ve Emekliye Müjde Üzerine Müjde! En Az 11 Bin Lira Olacak; Cepler Rahatlayacak… Oranlar Tek Tek Hesaplandı! mask
Memur ve Emekliye Müjde Üzerine Müjde! En Az 11 Bin Lira Olacak; Cepler Rahatlayacak… Oranlar Tek Tek Hesaplandı!
Berdan Mardini’nin Hayat Hikayesi Şok Etti! Berdan Mardini Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berdan Mardini Nasıl Ünlü Oldu? Taytlı Haliyle Gündem Oldu... mask
Berdan Mardini’nin Hayat Hikayesi Şok Etti! Berdan Mardini Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berdan Mardini Nasıl Ünlü Oldu? Taytlı Haliyle Gündem Oldu...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL