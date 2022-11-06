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06 Kas 2022 - 09:30

Kuyumcular Perperişan! 6 Kasım Altın Fiyatlarını Duyanların Nutku Tutuluyor; Öyle Bir Yükseldi Ki... 100 Yıl Sonra Bir İlk! Tam Tamına…

6 Kasım altın fiyatları, hem alıcı hem de ekonomi takip edenler tarafından araştırılıyor. FED Faiz kararının yükseltilmesiyle birlikte yeniden şekillenen altın ise kuyumcuları adeta per perişan hale getirdi! 6 Kasım itibariyle altın fiyatlarının güncel halini görenler, nutkunun tutulduğunu açıkladı! 100 yılda bir yaşanacak bir olaya imzasını atan altın, şok etkisi yarattı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu?