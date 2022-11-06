Kuyumcular Perperişan! 6 Kasım Altın Fiyatlarını Duyanların Nutku Tutuluyor; Öyle Bir Yükseldi Ki... 100 Yıl Sonra Bir İlk! Tam Tamına…
6 Kasım altın fiyatları, hem alıcı hem de ekonomi takip edenler tarafından araştırılıyor. FED Faiz kararının yükseltilmesiyle birlikte yeniden şekillenen altın ise kuyumcuları adeta per perişan hale getirdi! 6 Kasım itibariyle altın fiyatlarının güncel halini görenler, nutkunun tutulduğunu açıkladı! 100 yılda bir yaşanacak bir olaya imzasını atan altın, şok etkisi yarattı. Peki altın fiyatları ne kadar oldu?
FED faiz kararı, altını ve dövizi önce alaşağı etmiş sonra ivme kazandırmıştı. Uzun bir süre düşüşte olan altın 6 Kasım itibariyle araştırmalara konu oldu. Haftanın son gününde grafiğini değiştiren altın, Cuma’yı elleri kolları titreten bir cinsten kapattı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.