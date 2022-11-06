Masterchef Yarışmasında Bu Akşam Eleme Yok! Öyle Bir İsim Yarışmadan Çekiliyor Ki… Şefler “Yapma, Etme” Dedi Ama Kimse İkna Edemedi! Sıtkı Sıyrılınca…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yine ve yeniden Mavi takım ve Kırmızı takım, elenmemek adına kıyasıya mücadele vermişti. Kırmızı takım oyunu kaybedince potaya giden isimler ise Barış ve Serpilay olmuştu. Eleme çekimlerinin tamamlandığı bilinirken; yaşanan bir krizse elemenin iptal olmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?

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