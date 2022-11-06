- 06 Kas 2022 - 09:55 G: 06 Kas 2022 - 10:13

Masterchef Yarışmasında Bu Akşam Eleme Yok! Öyle Bir İsim Yarışmadan Çekiliyor Ki… Şefler “Yapma, Etme” Dedi Ama Kimse İkna Edemedi! Sıtkı Sıyrılınca…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte haftanın eleme adayları belli olmuştu. Eleme gecesinin çoktan çekildiği ise biliniyordu. Bu akşam ekranlara gelen bölümde ise bir ismin yarışmadan çekileceği için elemenin olmayacağı gündeme geldi! Şefler, “Yapma, etme” dese bile…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yine ve yeniden Mavi takım ve Kırmızı takım, elenmemek adına kıyasıya mücadele vermişti. Kırmızı takım oyunu kaybedince potaya giden isimler ise Barış ve Serpilay olmuştu. Eleme çekimlerinin tamamlandığı bilinirken; yaşanan bir krizse elemenin iptal olmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?

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06 Kas 2022 - 09:55 Ankara- Yaşam

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