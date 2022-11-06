Hafsanur Sancaktutan’ın Ateşli Öpüşme Sahnesi Başına Bela Oldu! “Kaç Senedir Öpüşmüyorsun! Vakumlamışsın…” Mastürbasyondan Sonra Bunu da Yaptı! Neler Oldu Neler…

Başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Aslıhan Malbora ve Aytaç Şaşmaz gibi birbirinden yetenekli oyuncularla paylaşan Hafsanur Sancaktutan, Darmaduman dizisinde muhteşem bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. Seyircilere tüm duyguları geçirmeyi başaran Hafsanur Sancaktutan’ın dizinin ilk bölümünde çırılçıplak bir sahnesinin yayınlanması şok etkisi yaratmıştı. Peki, Hafsanur Sancaktutan neden gündem oldu?

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