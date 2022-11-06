Hafsanur Sancaktutan’ın Ateşli Öpüşme Sahnesi Başına Bela Oldu! “Kaç Senedir Öpüşmüyorsun! Vakumlamışsın…” Mastürbasyondan Sonra Bunu da Yaptı! Neler Oldu Neler…
Güzelliğiyle, fiziğiyle ve çekiciliğiyle adeta bir dünya markası olan Hafsanur Sancaktutan’ın sosyal medyada yankıları kaldığı yerden devam ediyor. Ateşli öpüşme sahnesiyle yorum üzerine yorum alan Hafsanur Sancaktutan’a “Kaç senedir öpüşmüyorsun ablam! Vakumlamışsın” yorumları yapıldı. Çok konuşulan mastürbasyon sahnesinden sonra bunu da yapan Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Aslıhan Malbora ve Aytaç Şaşmaz gibi birbirinden yetenekli oyuncularla paylaşan Hafsanur Sancaktutan, Darmaduman dizisinde muhteşem bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. Seyircilere tüm duyguları geçirmeyi başaran Hafsanur Sancaktutan’ın dizinin ilk bölümünde çırılçıplak bir sahnesinin yayınlanması şok etkisi yaratmıştı. Peki, Hafsanur Sancaktutan neden gündem oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.