- 06 Kas 2022 - 10:27 G: 06 Kas 2022 - 10:43

Hafsanur Sancaktutan’ın Ateşli Öpüşme Sahnesi Başına Bela Oldu! “Kaç Senedir Öpüşmüyorsun! Vakumlamışsın…” Mastürbasyondan Sonra Bunu da Yaptı! Neler Oldu Neler…

Güzelliğiyle, fiziğiyle ve çekiciliğiyle adeta bir dünya markası olan Hafsanur Sancaktutan’ın sosyal medyada yankıları kaldığı yerden devam ediyor. Ateşli öpüşme sahnesiyle yorum üzerine yorum alan Hafsanur Sancaktutan’a “Kaç senedir öpüşmüyorsun ablam! Vakumlamışsın” yorumları yapıldı. Çok konuşulan mastürbasyon sahnesinden sonra bunu da yapan Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Aslıhan Malbora ve Aytaç Şaşmaz gibi birbirinden yetenekli oyuncularla paylaşan Hafsanur Sancaktutan, Darmaduman dizisinde muhteşem bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. Seyircilere tüm duyguları geçirmeyi başaran Hafsanur Sancaktutan’ın dizinin ilk bölümünde çırılçıplak bir sahnesinin yayınlanması şok etkisi yaratmıştı. Peki, Hafsanur Sancaktutan neden gündem oldu?

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06 Kas 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

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