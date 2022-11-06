Afra Saraçoğlu ve Serenay Sarıkaya’nın O Görseli İçleri Titretti! Görenler “Maşallah” Diyemeden Yapamıyor! “Ülkenin Güzellik Oranı Yüksekse Sebebi Sizsiniz!” Yorumlar Gırla…
Güzellikleriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Afra Saraçoğlu ve Serenya Sarıkaya’nın o görselleri içleri titretti. Görenlerin “Maşallah” demeden yapamadığı Afra Saraçoğlu ve Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı bir kez daha salladı. Öyle ki, Afra Saraçoğlu ve Serenay Sarıkaya’nın pozlarını görenler, “ülkenin güzellik oranı yüksekse sebebi sizsiniz” yorumları bile yapıldı! İşte merak edilenler…
Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Afra Saraçoğlu’nun yeşil iri gözleri ve duru güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktırıyordu. Mert Ramazan Demir’le muhteşem bir uyum yakalayan Afra Saraçoğlu, Serenay Sarıkaya gibi muhteşem bir isimle görsel paylaşınca görenlerin kalbi yerinden fırladı. İki güzeller güzeli ismin o görselini görenler ise uzun uzun bakmadan yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.