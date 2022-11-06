- 06 Kas 2022 - 12:18 G: 06 Kas 2022 - 12:20

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Hakkında Kahreden Haber! Boşanacakları Konuşuluyordu; Son Olay Yaktı Yıktı… Daha 6 Ay Önce Anne – Baba Olmuşlardı!

Yakışıklılığıyla dünya çapında bir marka olan Kıvanç Tatlıuğ ve dünya tatlısı eşi Başak Dizer hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kısa bir süre önce boşanacakları gündeme gelen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, sevenlerinin bir kez daha kahrolmasına neden oldu. Henüz 6 ay önce anne baba olan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

2016 yılında büyük bir aşkla nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti, sevenlerini şok etmişti. 2022 yılının başında kucaklarına ilk çocukları Kurt Efe’yi alan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, magazin dünyasının en beğenilen çiftlerinden oluyordu. Gerek sosyal medyadan gerekse gözlerden uzak yaşadıkları aşkla sosyal medyayı sallayan ikili hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Kas 2022 - 12:18 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel’in Köpeğinin Instagram Hesabı Şok Etti! Takipçisi Sayısını Duyanların Nutku Tutuluyor; Paylaşımlar Akla Hayale Sığmıyor! “Ne Yaptın Hande Sen!” mask
Hande Erçel’in Köpeğinin Instagram Hesabı Şok Etti! Takipçisi Sayısını Duyanların Nutku Tutuluyor; Paylaşımlar Akla Hayale Sığmıyor! “Ne Yaptın Hande Sen!”
Afra Saraçoğlu ve Serenay Sarıkaya’nın O Görseli İçleri Titretti! Görenler “Maşallah” Diyemeden Yapamıyor! “Ülkenin Güzellik Oranı Yüksekse Sebebi Sizsiniz!” Yorumlar Gırla… mask
Afra Saraçoğlu ve Serenay Sarıkaya’nın O Görseli İçleri Titretti! Görenler “Maşallah” Diyemeden Yapamıyor! “Ülkenin Güzellik Oranı Yüksekse Sebebi Sizsiniz!” Yorumlar Gırla…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Derya, Türkan'nın Gözünü Açtı! Sözleriyle Milyonların Sesi Oldu! Hayatı Boyunca Böyle Rencide Edilmemişti… Üç Kız Kardeş 25. Bölüm Fragmanı İzle mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Derya, Türkan'nın Gözünü Açtı! Sözleriyle Milyonların Sesi Oldu! Hayatı Boyunca Böyle Rencide Edilmemişti… Üç Kız Kardeş 25. Bölüm Fragmanı İzle
Hafsanur Sancaktutan’ın Ateşli Öpüşme Sahnesi Başına Bela Oldu! “Kaç Senedir Öpüşmüyorsun! Vakumlamışsın…” Mastürbasyondan Sonra Bunu da Yaptı! Neler Oldu Neler… mask
Hafsanur Sancaktutan’ın Ateşli Öpüşme Sahnesi Başına Bela Oldu! “Kaç Senedir Öpüşmüyorsun! Vakumlamışsın…” Mastürbasyondan Sonra Bunu da Yaptı! Neler Oldu Neler…
Kadir Ezildi’nin Artık Bir Sevgilisi Var! Sır Gibi Saklamış...O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir mask
Kadir Ezildi’nin Artık Bir Sevgilisi Var! Sır Gibi Saklamış...O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir
Masterchef Yarışmasında Bu Akşam Eleme Yok! Öyle Bir İsim Yarışmadan Çekiliyor Ki… Şefler “Yapma, Etme” Dedi Ama Kimse İkna Edemedi! Sıtkı Sıyrılınca… mask
Masterchef Yarışmasında Bu Akşam Eleme Yok! Öyle Bir İsim Yarışmadan Çekiliyor Ki… Şefler “Yapma, Etme” Dedi Ama Kimse İkna Edemedi! Sıtkı Sıyrılınca…
Yemin Dizisinin Narin'i Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Yağmur Şahbazova Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Yemin Dizisinin Narin'i Yağmur Şahbazova’nın Oynadığı Dizileri Duyunca Şok Olacaksınız! Yağmur Şahbazova Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Masterchef Fatma Nur’un Kredi Borcu Başına Bela Oldu! Mehmet Şef Düğmeye Bastı, Yaşananlar Seyirci Buz Kesti! “Kılıksız Fatma Nur! Bunu da mı Yaptın!” mask
Masterchef Fatma Nur’un Kredi Borcu Başına Bela Oldu! Mehmet Şef Düğmeye Bastı, Yaşananlar Seyirci Buz Kesti! “Kılıksız Fatma Nur! Bunu da mı Yaptın!”
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Selin Genç'in Uçan Eteği Şok Etti! Dekolte Pozları Olay Oldu! Çukurova'yı Yakıp Yıktı! Hande Erçel’i Beşe Katladı… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gülten’i Selin Genç'in Uçan Eteği Şok Etti! Dekolte Pozları Olay Oldu! Çukurova'yı Yakıp Yıktı! Hande Erçel’i Beşe Katladı…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel’in Köpeğinin Instagram Hesabı Şok Etti! Takipçisi Sayısını Duyanların Nutku Tutuluyor; Paylaşımlar Akla Hayale Sığmıyor! “Ne Yaptın Hande Sen!” mask
Hande Erçel’in Köpeğinin Instagram Hesabı Şok Etti! Takipçisi Sayısını Duyanların Nutku Tutuluyor; Paylaşımlar Akla Hayale Sığmıyor! “Ne Yaptın Hande Sen!”
Afra Saraçoğlu ve Serenay Sarıkaya’nın O Görseli İçleri Titretti! Görenler “Maşallah” Diyemeden Yapamıyor! “Ülkenin Güzellik Oranı Yüksekse Sebebi Sizsiniz!” Yorumlar Gırla… mask
Afra Saraçoğlu ve Serenay Sarıkaya’nın O Görseli İçleri Titretti! Görenler “Maşallah” Diyemeden Yapamıyor! “Ülkenin Güzellik Oranı Yüksekse Sebebi Sizsiniz!” Yorumlar Gırla…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Derya, Türkan'nın Gözünü Açtı! Sözleriyle Milyonların Sesi Oldu! Hayatı Boyunca Böyle Rencide Edilmemişti… Üç Kız Kardeş 25. Bölüm Fragmanı İzle mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Derya, Türkan'nın Gözünü Açtı! Sözleriyle Milyonların Sesi Oldu! Hayatı Boyunca Böyle Rencide Edilmemişti… Üç Kız Kardeş 25. Bölüm Fragmanı İzle
Hafsanur Sancaktutan’ın Ateşli Öpüşme Sahnesi Başına Bela Oldu! “Kaç Senedir Öpüşmüyorsun! Vakumlamışsın…” Mastürbasyondan Sonra Bunu da Yaptı! Neler Oldu Neler… mask
Hafsanur Sancaktutan’ın Ateşli Öpüşme Sahnesi Başına Bela Oldu! “Kaç Senedir Öpüşmüyorsun! Vakumlamışsın…” Mastürbasyondan Sonra Bunu da Yaptı! Neler Oldu Neler…
Kadir Ezildi’nin Artık Bir Sevgilisi Var! Sır Gibi Saklamış...O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir mask
Kadir Ezildi’nin Artık Bir Sevgilisi Var! Sır Gibi Saklamış...O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir
Emekliye Yeni Promosyon Müjdesi! Miktar ve Tarih Güncellendi! Ziraat Bankası, Halk Bank, Yapı Kredi… Tek Bir Şart Var; Kabul Edilir Edilmez 5 Dakikada Hesapta… mask
Emekliye Yeni Promosyon Müjdesi! Miktar ve Tarih Güncellendi! Ziraat Bankası, Halk Bank, Yapı Kredi… Tek Bir Şart Var; Kabul Edilir Edilmez 5 Dakikada Hesapta…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL