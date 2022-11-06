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06 Kas 2022 - 12:18

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Hakkında Kahreden Haber! Boşanacakları Konuşuluyordu; Son Olay Yaktı Yıktı… Daha 6 Ay Önce Anne – Baba Olmuşlardı!

Yakışıklılığıyla dünya çapında bir marka olan Kıvanç Tatlıuğ ve dünya tatlısı eşi Başak Dizer hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kısa bir süre önce boşanacakları gündeme gelen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, sevenlerinin bir kez daha kahrolmasına neden oldu. Henüz 6 ay önce anne baba olan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…