Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Hakkında Kahreden Haber! Boşanacakları Konuşuluyordu; Son Olay Yaktı Yıktı… Daha 6 Ay Önce Anne – Baba Olmuşlardı!
Yakışıklılığıyla dünya çapında bir marka olan Kıvanç Tatlıuğ ve dünya tatlısı eşi Başak Dizer hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kısa bir süre önce boşanacakları gündeme gelen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, sevenlerinin bir kez daha kahrolmasına neden oldu. Henüz 6 ay önce anne baba olan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
2016 yılında büyük bir aşkla nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti, sevenlerini şok etmişti. 2022 yılının başında kucaklarına ilk çocukları Kurt Efe’yi alan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, magazin dünyasının en beğenilen çiftlerinden oluyordu. Gerek sosyal medyadan gerekse gözlerden uzak yaşadıkları aşkla sosyal medyayı sallayan ikili hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.