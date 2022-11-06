Anasayfa/

Foto Galeri/

06 Kas 2022 - 12:37

Yalı Çapkını Dizisindeki İhtişamlı Sahibi Ortaya Çıktı! Aylık Verilen Kiranın Bedeli Hayal Edilir Gibi Değil… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer…

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, izlenme rekorları kırıyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen dizide; sadece senaryo değil, muhteşem dekore edilmiş olan ihtişamlı yalıda gözlere çarpıyor. Görkemli yalının sahibi ise herkesin tanıyıp bildiği bir isim çıkınca ağızlar açık kaldı. Kira olarak verilen bedelse dudakları uçuklattı. İşte merak edilen tüm detaylar…