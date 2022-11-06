- 06 Kas 2022 - 22:48

Yalı Çapkını Dizisindeki "Yalı" Kimin Merak Uyandırdı! Sahibi Belli Oldu! Aylık Verilen Kira Tutarı Dudak Uçuklattı… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer…

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, izlenme rekorları kırıyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen dizide; sadece senaryo değil, muhteşem dekore edilmiş olan ihtişamlı yalıda gözlere çarpıyor. Görkemli yalının sahibi ise herkesin tanıyıp bildiği bir isim çıkınca ağızlar açık kaldı. Kira olarak verilen bedelse dudakları uçuklattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Her bir bölümde farklı bir olaya imzasını atan Yalı Çapkını dizisinin çekimlerinin çoğu yine dizinin adını aldığı yalıda geçmişti. Yalının sahibi ve verilen kira bedeli ise dudakları uçuklattı. İtşe merak edilen tüm detaylar…

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06 Kas 2022 - 22:48 Ankara- Yaşam

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