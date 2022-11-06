- 06 Kas 2022 - 13:01 G: 06 Kas 2022 - 13:09

Pelin Öztekin’in Bikinili Kareleri Yazı Geri Getirdi! 93 Kilo Verdi; Tığ Gibi Kaldı… Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor; Tam Bir Afet Oldu… “Maşallah!”

Çok Güzel Hareketler Bunlar programının ilk sezonunda bulunan Pelin Öztekin bikinili kareleriyle adeta yazı getirdi. 2014 yılına geçirmiş olduğu mide ameliyatıyla 6 gibi bir sürede 93 kilo verip tığ gibi kalan Pelin Öztekin’in o hallerini görenler ise ne diyeceğini şaşırdı. Tam bir afet olan Pelin Öztekin, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in biricik kızı Pelin Öztekin, her bir hamlesiyle ayrı bir olay yaratıyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar programında Eser Yenenler’le birlikte rol alan ve her bir skeci çok beğenilen Pelin Öztekin, programdan sonra kilo vermeyi kafaya koymuştu. Sağlıklı beslenerek ve spor yaparak komple değişim yaşayan Pelin Öztekin’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili kareler şok etti. İşte merak edilenler…

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06 Kas 2022 - 13:01 Ankara- Yaşam

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