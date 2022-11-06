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06 Kas 2022 - 13:01

Pelin Öztekin’in Bikinili Kareleri Yazı Geri Getirdi! 93 Kilo Verdi; Tığ Gibi Kaldı… Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor; Tam Bir Afet Oldu… “Maşallah!”

Çok Güzel Hareketler Bunlar programının ilk sezonunda bulunan Pelin Öztekin bikinili kareleriyle adeta yazı getirdi. 2014 yılına geçirmiş olduğu mide ameliyatıyla 6 gibi bir sürede 93 kilo verip tığ gibi kalan Pelin Öztekin’in o hallerini görenler ise ne diyeceğini şaşırdı. Tam bir afet olan Pelin Öztekin, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…