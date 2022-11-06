60’lık Barbie Seda Sayan Çıtır Kocasının Yanında Kalçasını Öyle Bir Kıvırdı Ki… Ne İşvesi Bitti Ne Cilvesi! “Kocan Yanındayken Yapma!” Görenler Şok Oldu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, kocasının yanında kalça dansı yapınca ağızlar açık kaldı. Kıvraklığını konuşturan Seda Sayan’a sevenleri ise “Kocan yanındayken yapma bari” yorumlarında bulundu. Hem işvesini hem de cilvesini konuşturan Seda Sayan, görenleri şoke etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat’ta sevgilisi Çağlar Ökten’den romantik bir evlenme teklifi aldığını açıklayan Seda Sayan, Nisan ayının son günlerinde lüks bir otelde evlenme kararı almışlardı. Aralarında 25 yaş bulunmasına rağmen aşklarının çok büyük olduğunu her fırsatta gösteren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, her bir hamlesiyle olay yaratıyordu. Biricik aşkı Çağlar Ökten’in yanında dans eden ve tüm çekiciliğini konuşturan Seda Sayan, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.