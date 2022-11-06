60’lık Barbie Seda Sayan Çıtır Kocasının Yanında Kalçasını Öyle Bir Kıvırdı Ki… Ne İşvesi Bitti Ne Cilvesi! “Kocan Yanındayken Yapma!” Görenler Şok Oldu…

14 Şubat’ta sevgilisi Çağlar Ökten’den romantik bir evlenme teklifi aldığını açıklayan Seda Sayan, Nisan ayının son günlerinde lüks bir otelde evlenme kararı almışlardı. Aralarında 25 yaş bulunmasına rağmen aşklarının çok büyük olduğunu her fırsatta gösteren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, her bir hamlesiyle olay yaratıyordu. Biricik aşkı Çağlar Ökten’in yanında dans eden ve tüm çekiciliğini konuşturan Seda Sayan, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!