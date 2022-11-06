- 06 Kas 2022 - 14:26 G: 06 Kas 2022 - 14:33

Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Belli Oldu! Şefler Bile Şov Yaptığını Düşündü Ama… “Allah Yardımcısı Olsun!” Meğer Fatma Nur Uçar…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te en çok konuşulan isimlerin olan Fatma Nur’un neden yarışmada baygınlık geçirdiği belli oldu. Birçok kişi “Şefler bile artık şov yaptığının farkında” yorumlarına bulunarak niyet okumuştu ama çıkan gerçekler sosyal medyayı salladı! “Allah yardımcısı olsun” yorumlarını alan Fatma Nur, sevenini de sevmeyeni de kahretti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak biliniyordu. Gerek stres yönetiminin gerekse tabakların lezzetinin üst seviyede olması gereken Masterchef yarışmasında Fatma Nur isimli yarışmacı ise her gün başka birisiyle tartışıyordu. Yarışmacı Fatma Nur’un yayınlanan bölümde fenalık geçirince; bir hastalığı olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Kas 2022 - 14:26 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasında Bu Akşam Eleme Yok! Öyle Bir İsim Yarışmadan Çekiliyor Ki… Şefler “Yapma, Etme” Dedi Ama Kimse İkna Edemedi! Sıtkı Sıyrılınca… mask
Masterchef Yarışmasında Bu Akşam Eleme Yok! Öyle Bir İsim Yarışmadan Çekiliyor Ki… Şefler “Yapma, Etme” Dedi Ama Kimse İkna Edemedi! Sıtkı Sıyrılınca…
Masterchef Fatma Nur’un Kredi Borcu Başına Bela Oldu! Mehmet Şef Düğmeye Bastı, Yaşananlar Seyirci Buz Kesti! “Kılıksız Fatma Nur! Bunu da mı Yaptın!” mask
Masterchef Fatma Nur’un Kredi Borcu Başına Bela Oldu! Mehmet Şef Düğmeye Bastı, Yaşananlar Seyirci Buz Kesti! “Kılıksız Fatma Nur! Bunu da mı Yaptın!”
Masterchef Atike ve Çağatay Hakkında Bomba İddia! Daha Geçen Yarışmadan Ayrılmışlardı; Öyle Bir Şey Sosyal Medyaya Sızdı Ki… “Daha Neler?” mask
Masterchef Atike ve Çağatay Hakkında Bomba İddia! Daha Geçen Yarışmadan Ayrılmışlardı; Öyle Bir Şey Sosyal Medyaya Sızdı Ki… “Daha Neler?”
Masterchef Burak Kaya’nın Şansı Döndü! Büşra Çatır Çatır Çatlayacak; Ellerinden Öyle Bir İsim Tuttu Ki, Ağızlar Açık Kalacak! Sosyal Medya Sallanıyor… mask
Masterchef Burak Kaya’nın Şansı Döndü! Büşra Çatır Çatır Çatlayacak; Ellerinden Öyle Bir İsim Tuttu Ki, Ağızlar Açık Kalacak! Sosyal Medya Sallanıyor…
Masterchef Yarışmacıları Davalık Oldu! Birbirlerinin Yüzlerine Bile Bakmıyorlardı; Soluklar Mahkemede Alındı! Şefler “Yapmayın, Etmeyin” Demişti Ama… Neler Oldu Neler? mask
Masterchef Yarışmacıları Davalık Oldu! Birbirlerinin Yüzlerine Bile Bakmıyorlardı; Soluklar Mahkemede Alındı! Şefler “Yapmayın, Etmeyin” Demişti Ama… Neler Oldu Neler?
Masterchef Burcu Önal Yine Yaptı Yapacağını! Her Gün Biriyle Kavga Ediyordu; Tanınamaz Hale Geldi! “Ne Olmuş Sana Kraliçe!” mask
Masterchef Burcu Önal Yine Yaptı Yapacağını! Her Gün Biriyle Kavga Ediyordu; Tanınamaz Hale Geldi! “Ne Olmuş Sana Kraliçe!”
Masterchef Yarışmacılarının Aldığı Ücretler Kafaları Bozdurdu! Fatma Nur, Barış, Büşra, Metin, Burak Kaya… “Acun Hiçbiri Beş Kuruş Hak Etmiyor!” mask
Masterchef Yarışmacılarının Aldığı Ücretler Kafaları Bozdurdu! Fatma Nur, Barış, Büşra, Metin, Burak Kaya… “Acun Hiçbiri Beş Kuruş Hak Etmiyor!”
Masterchef Fatma Nur’dan Acun Ilıcalı’yı Harekete Geçirecek Hamle! İki Seçenek Sundu; Yarışmacı Arkadaşları Kıs Kıs Gülmeye Başladı! “Yok Artık!” mask
Masterchef Fatma Nur’dan Acun Ilıcalı’yı Harekete Geçirecek Hamle! İki Seçenek Sundu; Yarışmacı Arkadaşları Kıs Kıs Gülmeye Başladı! “Yok Artık!”
Acun Ilıcalı’dan Masterchef Jürilerine Kıskandıran Hediye! “Herkese Şöyle Bir Patron Nasip Olur Mu?” Maaşlarına Zamdan Sonra Bunu da Yaptı… mask
Acun Ilıcalı’dan Masterchef Jürilerine Kıskandıran Hediye! “Herkese Şöyle Bir Patron Nasip Olur Mu?” Maaşlarına Zamdan Sonra Bunu da Yaptı…
Masterchef Ayyüce’yi Artık Tanımak Mümkün Değil! “Sen Neymişsin Böyle!” Öyle Bir Güzelleşti Ki, Görenler Eridi Bitti, Hayran Kaldı! Mehmet Şef Bile... mask
Masterchef Ayyüce’yi Artık Tanımak Mümkün Değil! “Sen Neymişsin Böyle!” Öyle Bir Güzelleşti Ki, Görenler Eridi Bitti, Hayran Kaldı! Mehmet Şef Bile...
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
60’lık Barbie Seda Sayan Çıtır Kocasının Yanında Kalçasını Öyle Bir Kıvırdı Ki… Ne İşvesi Bitti Ne Cilvesi! “Kocan Yanındayken Yapma!” Görenler Şok Oldu… mask
60’lık Barbie Seda Sayan Çıtır Kocasının Yanında Kalçasını Öyle Bir Kıvırdı Ki… Ne İşvesi Bitti Ne Cilvesi! “Kocan Yanındayken Yapma!” Görenler Şok Oldu…
Pelin Öztekin’in Bikinili Kareleri Yazı Geri Getirdi! 93 Kilo Verdi; Tığ Gibi Kaldı… Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor; Tam Bir Afet Oldu… “Maşallah!” mask
Pelin Öztekin’in Bikinili Kareleri Yazı Geri Getirdi! 93 Kilo Verdi; Tığ Gibi Kaldı… Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor; Tam Bir Afet Oldu… “Maşallah!”
Yalı Çapkını Dizisindeki İhtişamlı Sahibi Ortaya Çıktı! Aylık Verilen Kiranın Bedeli Hayal Edilir Gibi Değil… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisindeki İhtişamlı Sahibi Ortaya Çıktı! Aylık Verilen Kiranın Bedeli Hayal Edilir Gibi Değil… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer…
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Hakkında Kahreden Haber! Boşanacakları Konuşuluyordu; Son Olay Yaktı Yıktı… Daha 6 Ay Önce Anne – Baba Olmuşlardı! mask
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Hakkında Kahreden Haber! Boşanacakları Konuşuluyordu; Son Olay Yaktı Yıktı… Daha 6 Ay Önce Anne – Baba Olmuşlardı!
Hande Erçel’in Köpeğinin Instagram Hesabı Şok Etti! Takipçisi Sayısını Duyanların Nutku Tutuluyor; Paylaşımlar Akla Hayale Sığmıyor! “Ne Yaptın Hande Sen!” mask
Hande Erçel’in Köpeğinin Instagram Hesabı Şok Etti! Takipçisi Sayısını Duyanların Nutku Tutuluyor; Paylaşımlar Akla Hayale Sığmıyor! “Ne Yaptın Hande Sen!”
Afra Saraçoğlu ve Serenay Sarıkaya’nın O Görseli İçleri Titretti! Görenler “Maşallah” Diyemeden Yapamıyor! “Ülkenin Güzellik Oranı Yüksekse Sebebi Sizsiniz!” Yorumlar Gırla… mask
Afra Saraçoğlu ve Serenay Sarıkaya’nın O Görseli İçleri Titretti! Görenler “Maşallah” Diyemeden Yapamıyor! “Ülkenin Güzellik Oranı Yüksekse Sebebi Sizsiniz!” Yorumlar Gırla…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Derya, Türkan'nın Gözünü Açtı! Sözleriyle Milyonların Sesi Oldu! Hayatı Boyunca Böyle Rencide Edilmemişti… Üç Kız Kardeş 25. Bölüm Fragmanı İzle mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Derya, Türkan'nın Gözünü Açtı! Sözleriyle Milyonların Sesi Oldu! Hayatı Boyunca Böyle Rencide Edilmemişti… Üç Kız Kardeş 25. Bölüm Fragmanı İzle
Hafsanur Sancaktutan’ın Ateşli Öpüşme Sahnesi Başına Bela Oldu! “Kaç Senedir Öpüşmüyorsun! Vakumlamışsın…” Mastürbasyondan Sonra Bunu da Yaptı! Neler Oldu Neler… mask
Hafsanur Sancaktutan’ın Ateşli Öpüşme Sahnesi Başına Bela Oldu! “Kaç Senedir Öpüşmüyorsun! Vakumlamışsın…” Mastürbasyondan Sonra Bunu da Yaptı! Neler Oldu Neler…
Kadir Ezildi’nin Artık Bir Sevgilisi Var! Sır Gibi Saklamış...O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir mask
Kadir Ezildi’nin Artık Bir Sevgilisi Var! Sır Gibi Saklamış...O Pozla İfşa Oldu! Eda Özkorucuklu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Eda Özkorucuklu Kimdir, Aslen Nerelidir
Masterchef Yarışmasında Bu Akşam Eleme Yok! Öyle Bir İsim Yarışmadan Çekiliyor Ki… Şefler “Yapma, Etme” Dedi Ama Kimse İkna Edemedi! Sıtkı Sıyrılınca… mask
Masterchef Yarışmasında Bu Akşam Eleme Yok! Öyle Bir İsim Yarışmadan Çekiliyor Ki… Şefler “Yapma, Etme” Dedi Ama Kimse İkna Edemedi! Sıtkı Sıyrılınca…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Belli Oldu! Şefler Bile Şov Yaptığını Düşündü Ama… “Allah Yardımcısı Olsun!” Meğer Fatma Nur Uçar… mask
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Belli Oldu! Şefler Bile Şov Yaptığını Düşündü Ama… “Allah Yardımcısı Olsun!” Meğer Fatma Nur Uçar…
60’lık Barbie Seda Sayan Çıtır Kocasının Yanında Kalçasını Öyle Bir Kıvırdı Ki… Ne İşvesi Bitti Ne Cilvesi! “Kocan Yanındayken Yapma!” Görenler Şok Oldu… mask
60’lık Barbie Seda Sayan Çıtır Kocasının Yanında Kalçasını Öyle Bir Kıvırdı Ki… Ne İşvesi Bitti Ne Cilvesi! “Kocan Yanındayken Yapma!” Görenler Şok Oldu…
Pelin Öztekin’in Bikinili Kareleri Yazı Geri Getirdi! 93 Kilo Verdi; Tığ Gibi Kaldı… Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor; Tam Bir Afet Oldu… “Maşallah!” mask
Pelin Öztekin’in Bikinili Kareleri Yazı Geri Getirdi! 93 Kilo Verdi; Tığ Gibi Kaldı… Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor; Tam Bir Afet Oldu… “Maşallah!”
Yalı Çapkını Dizisindeki İhtişamlı Sahibi Ortaya Çıktı! Aylık Verilen Kiranın Bedeli Hayal Edilir Gibi Değil… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisindeki İhtişamlı Sahibi Ortaya Çıktı! Aylık Verilen Kiranın Bedeli Hayal Edilir Gibi Değil… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer…
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Hakkında Kahreden Haber! Boşanacakları Konuşuluyordu; Son Olay Yaktı Yıktı… Daha 6 Ay Önce Anne – Baba Olmuşlardı! mask
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Hakkında Kahreden Haber! Boşanacakları Konuşuluyordu; Son Olay Yaktı Yıktı… Daha 6 Ay Önce Anne – Baba Olmuşlardı!
Hande Erçel’in Köpeğinin Instagram Hesabı Şok Etti! Takipçisi Sayısını Duyanların Nutku Tutuluyor; Paylaşımlar Akla Hayale Sığmıyor! “Ne Yaptın Hande Sen!” mask
Hande Erçel’in Köpeğinin Instagram Hesabı Şok Etti! Takipçisi Sayısını Duyanların Nutku Tutuluyor; Paylaşımlar Akla Hayale Sığmıyor! “Ne Yaptın Hande Sen!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL