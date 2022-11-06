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06 Kas 2022 - 14:26

Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Belli Oldu! Şefler Bile Şov Yaptığını Düşündü Ama… “Allah Yardımcısı Olsun!” Meğer Fatma Nur Uçar…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te en çok konuşulan isimlerin olan Fatma Nur’un neden yarışmada baygınlık geçirdiği belli oldu. Birçok kişi “Şefler bile artık şov yaptığının farkında” yorumlarına bulunarak niyet okumuştu ama çıkan gerçekler sosyal medyayı salladı! “Allah yardımcısı olsun” yorumlarını alan Fatma Nur, sevenini de sevmeyeni de kahretti! İşte merak edilen tüm detaylar…