Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Belli Oldu! Şefler Bile Şov Yaptığını Düşündü Ama… “Allah Yardımcısı Olsun!” Meğer Fatma Nur Uçar…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te en çok konuşulan isimlerin olan Fatma Nur’un neden yarışmada baygınlık geçirdiği belli oldu. Birçok kişi “Şefler bile artık şov yaptığının farkında” yorumlarına bulunarak niyet okumuştu ama çıkan gerçekler sosyal medyayı salladı! “Allah yardımcısı olsun” yorumlarını alan Fatma Nur, sevenini de sevmeyeni de kahretti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması, “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak biliniyordu. Gerek stres yönetiminin gerekse tabakların lezzetinin üst seviyede olması gereken Masterchef yarışmasında Fatma Nur isimli yarışmacı ise her gün başka birisiyle tartışıyordu. Yarışmacı Fatma Nur’un yayınlanan bölümde fenalık geçirince; bir hastalığı olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.