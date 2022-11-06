Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın Başına Gelenler Şok Etti! Kıvılcım Hayatının En Büyük Şokunu Yaşayacak; Saçını Başını Yolacak! İstemediği Ot Burnun Dibinde…

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşananlar seyirciyi şok ediyordu. Modern ve idealleri olan Kıvılcım Hoca’nın 20 yaşındaki kızı, kendisine göre çok farklı bir kültürden olan bir aileye gelin gidince sinir krizleri yaşanmıştı. 20 yaşındaki Doğa’nın finalde başına geleceklerse ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!