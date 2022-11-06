Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın Başına Gelenler Şok Etti! Kıvılcım Hayatının En Büyük Şokunu Yaşayacak; Saçını Başını Yolacak! İstemediği Ot Burnun Dibinde…
Show TV ekranlarının yeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nin sonu herkesi şok içerisinde bıraktı. Doğa’nın başıan gelenler ise herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Hayatının en büyük şokunu yaşayacak olan Kıvılcım’ın ise saçını başını yolacağı düşünüldü. İstemediği ot resmen burnunda bitecek; yaşananlar şok içerisinde bırakacak! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşananlar seyirciyi şok ediyordu. Modern ve idealleri olan Kıvılcım Hoca’nın 20 yaşındaki kızı, kendisine göre çok farklı bir kültürden olan bir aileye gelin gidince sinir krizleri yaşanmıştı. 20 yaşındaki Doğa’nın finalde başına geleceklerse ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.