- 06 Kas 2022 - 17:06 G: 06 Kas 2022 - 17:07

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Öyle Bir Diziyle Anlaştı Ki… Yasak Elma Dizisinden Sonra Katıp Karıştıracak; Gümbür Gümbür Geliyor! Yapımcı Araya Girince…

Türkiye’nin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, öyle bir diziyle anlaşma yaptı ki, ağızlar resmen açık kaldı. Yasak Elma dizisinden sonra bambaşka bir yapımla sevenlerinin karşısına çıkacak olan Yasmin Erbil, çalışmaları başlattığını gösterdi. Yapımcıda araya girince herkes şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

En son olarak Yasak Elma dizisinde, Kumru’nun en yakın arkadaşı olan Canan karakterine hayat veren Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sessiz sedasız diziden ayrılmıştı. Yasak Elma dizisinden sonra yeniden setlere dönmek isteyen Yasmin Erbil’in bomba bir dizinin kadrosuna katıldığı ortaya çıktı. Milyonları şok içerisinde bırakan Yasmin Erbil’in dizisi ise kafaları karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Kas 2022 - 17:06 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın Başına Gelenler Şok Etti! Kıvılcım Hayatının En Büyük Şokunu Yaşayacak; Saçını Başını Yolacak! İstemediği Ot Burnun Dibinde… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın Başına Gelenler Şok Etti! Kıvılcım Hayatının En Büyük Şokunu Yaşayacak; Saçını Başını Yolacak! İstemediği Ot Burnun Dibinde…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Derya, Türkan'nın Gözünü Açtı! Sözleriyle Milyonların Sesi Oldu! Hayatı Boyunca Böyle Rencide Edilmemişti… Üç Kız Kardeş 25. Bölüm Fragmanı İzle mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Derya, Türkan'nın Gözünü Açtı! Sözleriyle Milyonların Sesi Oldu! Hayatı Boyunca Böyle Rencide Edilmemişti… Üç Kız Kardeş 25. Bölüm Fragmanı İzle
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Avukat Babası Geri Döndü! Yıllar Sonra Neden Döndüğü Belli Oldu! Nalan’ın Karşısına Çıkıp Her şeyi Anlatıyor! “Senin Gibi Baba Olmaz Olsun!”
Gönül Dağı Dizisine Elif’in Büyük Aşkı Serdar Geliyor! “Ayran Gönüllü Elif!” Asıl Olayı Şimdi İzleyin… Kenan Ağzını Burnunu Kırdı, Kıracak! mask
Gönül Dağı Dizisine Elif’in Büyük Aşkı Serdar Geliyor! “Ayran Gönüllü Elif!” Asıl Olayı Şimdi İzleyin… Kenan Ağzını Burnunu Kırdı, Kıracak!
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Evi Terk Etti! Seyran'ı ve Suna'yı Bırakıp Bekar Hayatı Tercih Etti! Boşanmaya Doğru Gidiyor… Seyran'ın Minik Kalbi Bunu Kaldıramaz! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Evi Terk Etti! Seyran'ı ve Suna'yı Bırakıp Bekar Hayatı Tercih Etti! Boşanmaya Doğru Gidiyor… Seyran'ın Minik Kalbi Bunu Kaldıramaz! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
Yargı Dizisindeki Ilgaz Savcı'nın Hayatı Bitti! Ceylin'le Sonsuza Kadar Ayrılacaklar; Yekta Düğmeye Basınca Twitter Ayağa Kalktı! “Yok Artık!” mask
Yargı Dizisindeki Ilgaz Savcı'nın Hayatı Bitti! Ceylin'le Sonsuza Kadar Ayrılacaklar; Yekta Düğmeye Basınca Twitter Ayağa Kalktı! “Yok Artık!”
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Utandıran, Mide Bulandıran Olay! Ekran Başındaki Seyirciler Çılgına Döndü; Saçını Başını Yoldu! Yemeğin Ortasında Öyle Bir Şey Oldu Ki... mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Utandıran, Mide Bulandıran Olay! Ekran Başındaki Seyirciler Çılgına Döndü; Saçını Başını Yoldu! Yemeğin Ortasında Öyle Bir Şey Oldu Ki...
Üç Kız Kardeş Dizisinden Karaları Bağlatacak Acı Ayrılık! Bileti Çoktan Kesildi; Ayrılık Sinyalleri Bile Kalp Krizine Neden Oldu! O İsim… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Karaları Bağlatacak Acı Ayrılık! Bileti Çoktan Kesildi; Ayrılık Sinyalleri Bile Kalp Krizine Neden Oldu! O İsim…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri’nin Öpüşmesi Olay Oldu! Öyle Bir Kişiye Yakalandılar Ki… “Evli Barklı İnsanların Yapacağı Şey Değil!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan ve Hayri’nin Öpüşmesi Olay Oldu! Öyle Bir Kişiye Yakalandılar Ki… “Evli Barklı İnsanların Yapacağı Şey Değil!”
Şahmeran Dizisinin Konusu Nedir? Şahmaran Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir? Şahmaran Dizisi Nerede Yayınlanacak! mask
Şahmeran Dizisinin Konusu Nedir? Şahmaran Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir? Şahmaran Dizisi Nerede Yayınlanacak!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ayşe’nin Aldığı Kilolar Başına Bela Oldu! “Dubaya Dönmüşsün Ayşe!” İncecikti, Dal Gibiydi… Eski Hallerinden Eser Kalmadı; Gözler Yuvalarından Fırladı… mask
Survivor Ayşe’nin Aldığı Kilolar Başına Bela Oldu! “Dubaya Dönmüşsün Ayşe!” İncecikti, Dal Gibiydi… Eski Hallerinden Eser Kalmadı; Gözler Yuvalarından Fırladı…
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu Kimin Ünlü Ettiğini Duyunca Şok Olacaksınız! Eteğinden Dökülen Şöhret Tozlarının Sebebi… “Yok Artık!” Meğer… mask
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu Kimin Ünlü Ettiğini Duyunca Şok Olacaksınız! Eteğinden Dökülen Şöhret Tozlarının Sebebi… “Yok Artık!” Meğer…
Hilal Altınbilek’in Siyah Mayosu Kalpleri Hızlandırdı; 500 Attırdı! Upuzun Bacakları ve Muhteşem Fiziğiyle Şov Yaptı… “Biri Bana Su Versin! Yangın Var!” mask
Hilal Altınbilek’in Siyah Mayosu Kalpleri Hızlandırdı; 500 Attırdı! Upuzun Bacakları ve Muhteşem Fiziğiyle Şov Yaptı… “Biri Bana Su Versin! Yangın Var!”
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Belli Oldu! Şefler Bile Şov Yaptığını Düşündü Ama… “Allah Yardımcısı Olsun!” Meğer Fatma Nur Uçar… mask
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Belli Oldu! Şefler Bile Şov Yaptığını Düşündü Ama… “Allah Yardımcısı Olsun!” Meğer Fatma Nur Uçar…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın Başına Gelenler Şok Etti! Kıvılcım Hayatının En Büyük Şokunu Yaşayacak; Saçını Başını Yolacak! İstemediği Ot Burnun Dibinde… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın Başına Gelenler Şok Etti! Kıvılcım Hayatının En Büyük Şokunu Yaşayacak; Saçını Başını Yolacak! İstemediği Ot Burnun Dibinde…
60’lık Barbie Seda Sayan Çıtır Kocasının Yanında Kalçasını Öyle Bir Kıvırdı Ki… Ne İşvesi Bitti Ne Cilvesi! “Kocan Yanındayken Yapma!” Görenler Şok Oldu… mask
60’lık Barbie Seda Sayan Çıtır Kocasının Yanında Kalçasını Öyle Bir Kıvırdı Ki… Ne İşvesi Bitti Ne Cilvesi! “Kocan Yanındayken Yapma!” Görenler Şok Oldu…
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Hakkında Kahreden Haber! Boşanacakları Konuşuluyordu; Son Olay Yaktı Yıktı… Daha 6 Ay Önce Anne – Baba Olmuşlardı! mask
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Hakkında Kahreden Haber! Boşanacakları Konuşuluyordu; Son Olay Yaktı Yıktı… Daha 6 Ay Önce Anne – Baba Olmuşlardı!
Yalı Çapkını Dizisindeki İhtişamlı Sahibi Ortaya Çıktı! Aylık Verilen Kiranın Bedeli Hayal Edilir Gibi Değil… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisindeki İhtişamlı Sahibi Ortaya Çıktı! Aylık Verilen Kiranın Bedeli Hayal Edilir Gibi Değil… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Meğer…
Pelin Öztekin’in Bikinili Kareleri Yazı Geri Getirdi! 93 Kilo Verdi; Tığ Gibi Kaldı… Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor; Tam Bir Afet Oldu… “Maşallah!” mask
Pelin Öztekin’in Bikinili Kareleri Yazı Geri Getirdi! 93 Kilo Verdi; Tığ Gibi Kaldı… Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor; Tam Bir Afet Oldu… “Maşallah!”
Hafsanur Sancaktutan’ın Ateşli Öpüşme Sahnesi Başına Bela Oldu! “Kaç Senedir Öpüşmüyorsun! Vakumlamışsın…” Mastürbasyondan Sonra Bunu da Yaptı! Neler Oldu Neler… mask
Hafsanur Sancaktutan’ın Ateşli Öpüşme Sahnesi Başına Bela Oldu! “Kaç Senedir Öpüşmüyorsun! Vakumlamışsın…” Mastürbasyondan Sonra Bunu da Yaptı! Neler Oldu Neler…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hilal Altınbilek’in Siyah Mayosu Kalpleri Hızlandırdı; 500 Attırdı! Upuzun Bacakları ve Muhteşem Fiziğiyle Şov Yaptı… “Biri Bana Su Versin! Yangın Var!” mask
Hilal Altınbilek’in Siyah Mayosu Kalpleri Hızlandırdı; 500 Attırdı! Upuzun Bacakları ve Muhteşem Fiziğiyle Şov Yaptı… “Biri Bana Su Versin! Yangın Var!”
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu Kimin Ünlü Ettiğini Duyunca Şok Olacaksınız! Eteğinden Dökülen Şöhret Tozlarının Sebebi… “Yok Artık!” Meğer… mask
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu Kimin Ünlü Ettiğini Duyunca Şok Olacaksınız! Eteğinden Dökülen Şöhret Tozlarının Sebebi… “Yok Artık!” Meğer…
Survivor Ayşe’nin Aldığı Kilolar Başına Bela Oldu! “Dubaya Dönmüşsün Ayşe!” İncecikti, Dal Gibiydi… Eski Hallerinden Eser Kalmadı; Gözler Yuvalarından Fırladı… mask
Survivor Ayşe’nin Aldığı Kilolar Başına Bela Oldu! “Dubaya Dönmüşsün Ayşe!” İncecikti, Dal Gibiydi… Eski Hallerinden Eser Kalmadı; Gözler Yuvalarından Fırladı…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Öyle Bir Diziyle Anlaştı Ki… Yasak Elma Dizisinden Sonra Katıp Karıştıracak; Gümbür Gümbür Geliyor! Yapımcı Araya Girince… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Öyle Bir Diziyle Anlaştı Ki… Yasak Elma Dizisinden Sonra Katıp Karıştıracak; Gümbür Gümbür Geliyor! Yapımcı Araya Girince…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın Başına Gelenler Şok Etti! Kıvılcım Hayatının En Büyük Şokunu Yaşayacak; Saçını Başını Yolacak! İstemediği Ot Burnun Dibinde… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın Başına Gelenler Şok Etti! Kıvılcım Hayatının En Büyük Şokunu Yaşayacak; Saçını Başını Yolacak! İstemediği Ot Burnun Dibinde…
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Belli Oldu! Şefler Bile Şov Yaptığını Düşündü Ama… “Allah Yardımcısı Olsun!” Meğer Fatma Nur Uçar… mask
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Belli Oldu! Şefler Bile Şov Yaptığını Düşündü Ama… “Allah Yardımcısı Olsun!” Meğer Fatma Nur Uçar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL