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06 Kas 2022 - 17:06

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Öyle Bir Diziyle Anlaştı Ki… Yasak Elma Dizisinden Sonra Katıp Karıştıracak; Gümbür Gümbür Geliyor! Yapımcı Araya Girince…

Türkiye’nin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, öyle bir diziyle anlaşma yaptı ki, ağızlar resmen açık kaldı. Yasak Elma dizisinden sonra bambaşka bir yapımla sevenlerinin karşısına çıkacak olan Yasmin Erbil, çalışmaları başlattığını gösterdi. Yapımcıda araya girince herkes şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…