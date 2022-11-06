Mehmet Ali Erbil’in Kızı Öyle Bir Diziyle Anlaştı Ki… Yasak Elma Dizisinden Sonra Katıp Karıştıracak; Gümbür Gümbür Geliyor! Yapımcı Araya Girince…
Türkiye’nin en çok konuştuğu isimlerden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, öyle bir diziyle anlaşma yaptı ki, ağızlar resmen açık kaldı. Yasak Elma dizisinden sonra bambaşka bir yapımla sevenlerinin karşısına çıkacak olan Yasmin Erbil, çalışmaları başlattığını gösterdi. Yapımcıda araya girince herkes şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Yasak Elma dizisinde, Kumru’nun en yakın arkadaşı olan Canan karakterine hayat veren Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sessiz sedasız diziden ayrılmıştı. Yasak Elma dizisinden sonra yeniden setlere dönmek isteyen Yasmin Erbil’in bomba bir dizinin kadrosuna katıldığı ortaya çıktı. Milyonları şok içerisinde bırakan Yasmin Erbil’in dizisi ise kafaları karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.