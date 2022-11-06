Survivor Ayşe’nin Aldığı Kilolar Başına Bela Oldu! İncecikti, Dal Gibiydi… Eski Hallerinden Eser Kalmadı; Gözler Yuvalarından Fırladı…
Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Ayşe Yüksel’e yarışmadan sonra bir haller oldu! Çok fena bir biçimde kilo aldığı görülen Ayşe Yüksel’e aşırı derecede kırıcı yorumlar yapıldı. Öyle ki, bir takipçisi “Dubaya dönmüşsün Ayşe” yorumlarında bulundu! İncecik dal gibi kızın bir an da bu denli kilo alması ise kafaları karıştırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’a ilk kez 2021 yılında katılan Ayşe Yüksel, hem performansıyla hem de hal ve tavırlarıyla kalplerde taht kurmuştu. Yarışmadan 3. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, yarım kalan hesabını kapatmak adına Survivor All Star sezonuna bir yıl arayla katılmıştı. Survivor All Star yarışmasından 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel’e yarışmadan sonra bir haller oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.