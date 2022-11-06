Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu Kimin Ünlü Ettiğini Duyunca Şok Olacaksınız! Eteğinden Dökülen Şöhret Tozlarının Sebebi… “Yok Artık!” Meğer…
STAR TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat üfleyen Afra Saraçoğlu’nun keşfedilme hikayesini duyunca hayatınızın şokunu yaşayacaksınız! Şu sıralar eteğinden şöhret tozları dökülen Afra Saraçoğlu’nun o tozların oluşmasındaki etkili olan ismi duyanlar ne diyeceğini şaşırdı! İşte milyonların “Yok artık” dediği o isim…
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamlarını sallıyor. Dizide ön plana çıkan bir isim varsa o da Afra Saraçoğlu! Afra Saraçoğlu’nun keşfedilme hikayesini ve keşfeden ismi duyunca hayatınızın şokunu yaşayacaksınız! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.