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06 Kas 2022 - 17:07

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu Kimin Ünlü Ettiğini Duyunca Şok Olacaksınız! Eteğinden Dökülen Şöhret Tozlarının Sebebi… “Yok Artık!” Meğer…

STAR TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat üfleyen Afra Saraçoğlu’nun keşfedilme hikayesini duyunca hayatınızın şokunu yaşayacaksınız! Şu sıralar eteğinden şöhret tozları dökülen Afra Saraçoğlu’nun o tozların oluşmasındaki etkili olan ismi duyanlar ne diyeceğini şaşırdı! İşte milyonların “Yok artık” dediği o isim…