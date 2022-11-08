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08 Kas 2022 - 07:50

Hilal Altınbilek’in Siyah Mayolu Pozu Şok Etti! Upuzun Bacakları ve Muhteşem Fiziğiyle Şov Yaptı… “Biri Bana Su Versin! Yangın Var!”

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Züleyha karakteriyle milyonların kalbini çalan Hilal Altınbilek, simsiyah bir mayo giyerek kalpleri hızlandırdı, adeta 500 attırdı! Upuzun bacakları ve muhteşem fiziğiyle bir kez daha şov yapan Hilal Altınbilek, tüm çekiciliğini konuşturdu! İşte hayranlarının cayır cayır yanmaktan; “Biri bana su versin! Yangın var” dediği o pozlar...