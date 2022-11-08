Hilal Altınbilek’in Siyah Mayolu Pozu Şok Etti! Upuzun Bacakları ve Muhteşem Fiziğiyle Şov Yaptı… “Biri Bana Su Versin! Yangın Var!”
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Züleyha karakteriyle milyonların kalbini çalan Hilal Altınbilek, simsiyah bir mayo giyerek kalpleri hızlandırdı, adeta 500 attırdı! Upuzun bacakları ve muhteşem fiziğiyle bir kez daha şov yapan Hilal Altınbilek, tüm çekiciliğini konuşturdu! İşte hayranlarının cayır cayır yanmaktan; “Biri bana su versin! Yangın var” dediği o pozlar...
Hayat verdiği Züleyha’ya unutulmaz bir karakter oluşturan Hilal Altınbilek, dizinin final olmasıyla ekranlara veda etmişti. Uzun bir süre Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer almanın yorgunluğunu uzun bir tatille çıkaran Hilal Altınbilek, yeni projelerle sevenlerinin karşısına çıkmayı hedefliyordu. Başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çekici paylaşımlarsa nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.