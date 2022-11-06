- 06 Kas 2022 - 17:07

Hilal Altınbilek’in Siyah Mayosu Kalpleri Hızlandırdı; 500 Attırdı! Upuzun Bacakları ve Muhteşem Fiziğiyle Şov Yaptı… “Biri Bana Su Versin! Yangın Var!”

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Züleyha karakteriyle milyonların kalbini çalan Hilal Altınbilek, simsiyah bir mayo giyerek kalpleri hızlandırdı, adeta 500 attırdı! Upuzun bacakları ve muhteşem fiziğiyle bir kez daha şov yapan Hilal Altınbilek, tüm çekiciliğini konuşturdu! İşte hayranlarının cayır cayır yanmaktan; “Biri bana su versin! Yangın var” dediği o pozlar...

Hayat verdiği Züleyha’ya unutulmaz bir karakter oluşturan Hilal Altınbilek, dizinin final olmasıyla ekranlara veda etmişti. Uzun bir süre Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer almanın yorgunluğunu uzun bir tatille çıkaran Hilal Altınbilek, yeni projelerle sevenlerinin karşısına çıkmayı hedefliyordu. Başarılı oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çekici paylaşımlarsa nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Kas 2022 - 17:07 Ankara- Yaşam

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Hilal Altınbilek’in Siyah Mayosu Kalpleri Hızlandırdı; 500 Attırdı! Upuzun Bacakları ve Muhteşem Fiziğiyle Şov Yaptı… “Biri Bana Su Versin! Yangın Var!” mask
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