Seda Sayan Deri Tulumunun Fermuarını İyice İndirdi! “60 Yaşında Barbie’de Gördük!” 40 Bedenden 32 Bedene Kadar Düşünce Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…
Hem estetikleriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Seda Sayan, deri tulumunun fermuarını iyice indirerek başları döndürdü. Hayranlarının “60’lık Barbie” diyerek hitap ettiği Seda Sayan, 40 bedenden 32 bedene kadar düşünce öyle bir değişim yaşadı ki, hayranlarının kalbi yerinden çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Nisan ayının son günlerinde biricik aşkı Çağlar Ökten’le hayatlarını birleştirme kararı alan Seda Sayan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyordu. Evlenmeden aylar önce bölgesel incelme işlemleri yaptıran Seda Sayan, 40 bedenden 34 hatta 32 bedene kadar düşmüştü. Tüm dolabını yeniden değiştiren Seda Sayan, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Yeniden doğduğu fiziğini göstermek için daha farklı bir tarza geçiş yapan Seda Sayan, deri tulumunun fermuarını indirerek…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.