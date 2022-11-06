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06 Kas 2022 - 20:23

Seda Sayan Deri Tulumunun Fermuarını İyice İndirdi! “60 Yaşında Barbie’de Gördük!” 40 Bedenden 32 Bedene Kadar Düşünce Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…

Hem estetikleriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Seda Sayan, deri tulumunun fermuarını iyice indirerek başları döndürdü. Hayranlarının “60’lık Barbie” diyerek hitap ettiği Seda Sayan, 40 bedenden 32 bedene kadar düşünce öyle bir değişim yaşadı ki, hayranlarının kalbi yerinden çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…