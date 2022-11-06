- 06 Kas 2022 - 20:23

Seda Sayan Deri Tulumunun Fermuarını İyice İndirdi! “60 Yaşında Barbie’de Gördük!” 40 Bedenden 32 Bedene Kadar Düşünce Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…

Hem estetikleriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Seda Sayan, deri tulumunun fermuarını iyice indirerek başları döndürdü. Hayranlarının “60’lık Barbie” diyerek hitap ettiği Seda Sayan, 40 bedenden 32 bedene kadar düşünce öyle bir değişim yaşadı ki, hayranlarının kalbi yerinden çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Nisan ayının son günlerinde biricik aşkı Çağlar Ökten’le hayatlarını birleştirme kararı alan Seda Sayan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyordu. Evlenmeden aylar önce bölgesel incelme işlemleri yaptıran Seda Sayan, 40 bedenden 34 hatta 32 bedene kadar düşmüştü. Tüm dolabını yeniden değiştiren Seda Sayan, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Yeniden doğduğu fiziğini göstermek için daha farklı bir tarza geçiş yapan Seda Sayan, deri tulumunun fermuarını indirerek…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Kas 2022 - 20:23 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bensu Soral Yıllardır Süren Ölüm Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Eşi Bile Hayatının Şokunu Yaşadı! Hayranları Mosmor Kesildi… “Yok Artık!” mask
Bensu Soral Yıllardır Süren Ölüm Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Eşi Bile Hayatının Şokunu Yaşadı! Hayranları Mosmor Kesildi… “Yok Artık!”
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu Kimin Ünlü Ettiğini Duyunca Şok Olacaksınız! Eteğinden Dökülen Şöhret Tozlarının Sebebi… “Yok Artık!” Meğer… mask
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu Kimin Ünlü Ettiğini Duyunca Şok Olacaksınız! Eteğinden Dökülen Şöhret Tozlarının Sebebi… “Yok Artık!” Meğer…
Hilal Altınbilek’in Siyah Mayosu Kalpleri Hızlandırdı; 500 Attırdı! Upuzun Bacakları ve Muhteşem Fiziğiyle Şov Yaptı… “Biri Bana Su Versin! Yangın Var!” mask
Hilal Altınbilek’in Siyah Mayosu Kalpleri Hızlandırdı; 500 Attırdı! Upuzun Bacakları ve Muhteşem Fiziğiyle Şov Yaptı… “Biri Bana Su Versin! Yangın Var!”
Masterchef Yarışmacısından Skandal Regl İtirafı! Mikrofonu Açık Kalınca Olanlar Oldu; Kimse Beklemiyordu… Twitter Resmen Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışmacısından Skandal Regl İtirafı! Mikrofonu Açık Kalınca Olanlar Oldu; Kimse Beklemiyordu… Twitter Resmen Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!”
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Belli Oldu! Şefler Bile Şov Yaptığını Düşündü Ama… “Allah Yardımcısı Olsun!” Meğer Fatma Nur Uçar… mask
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Belli Oldu! Şefler Bile Şov Yaptığını Düşündü Ama… “Allah Yardımcısı Olsun!” Meğer Fatma Nur Uçar…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın Başına Gelenler Şok Etti! Kıvılcım Hayatının En Büyük Şokunu Yaşayacak; Saçını Başını Yolacak! İstemediği Ot Burnun Dibinde… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Doğa’nın Başına Gelenler Şok Etti! Kıvılcım Hayatının En Büyük Şokunu Yaşayacak; Saçını Başını Yolacak! İstemediği Ot Burnun Dibinde…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Öyle Bir Diziyle Anlaştı Ki… Yasak Elma Dizisinden Sonra Katıp Karıştıracak; Gümbür Gümbür Geliyor! Yapımcı Araya Girince… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Öyle Bir Diziyle Anlaştı Ki… Yasak Elma Dizisinden Sonra Katıp Karıştıracak; Gümbür Gümbür Geliyor! Yapımcı Araya Girince…
Survivor Ayşe’nin Aldığı Kilolar Başına Bela Oldu! İncecikti, Dal Gibiydi… Eski Hallerinden Eser Kalmadı; Gözler Yuvalarından Fırladı… mask
Survivor Ayşe’nin Aldığı Kilolar Başına Bela Oldu! İncecikti, Dal Gibiydi… Eski Hallerinden Eser Kalmadı; Gözler Yuvalarından Fırladı…
60’lık Barbie Seda Sayan Çıtır Kocasının Yanında Kalçasını Öyle Bir Kıvırdı Ki… Ne İşvesi Bitti Ne Cilvesi! “Kocan Yanındayken Yapma!” Görenler Şok Oldu… mask
60’lık Barbie Seda Sayan Çıtır Kocasının Yanında Kalçasını Öyle Bir Kıvırdı Ki… Ne İşvesi Bitti Ne Cilvesi! “Kocan Yanındayken Yapma!” Görenler Şok Oldu…
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Hakkında Kahreden Haber! Boşanacakları Konuşuluyordu; Son Olay Yaktı Yıktı… Daha 6 Ay Önce Anne – Baba Olmuşlardı! mask
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ Hakkında Kahreden Haber! Boşanacakları Konuşuluyordu; Son Olay Yaktı Yıktı… Daha 6 Ay Önce Anne – Baba Olmuşlardı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Asgari Ücret Alan 10 Milyon Kişinin Dikkatine! 8 Bin Lira Olmasında Karar Verildi Mi? Öyle Bir Cepheden Açıklama Geldi Ki… mask
Asgari Ücret Alan 10 Milyon Kişinin Dikkatine! 8 Bin Lira Olmasında Karar Verildi Mi? Öyle Bir Cepheden Açıklama Geldi Ki…
Bensu Soral Yıllardır Süren Ölüm Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Eşi Bile Hayatının Şokunu Yaşadı! Hayranları Mosmor Kesildi… “Yok Artık!” mask
Bensu Soral Yıllardır Süren Ölüm Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Eşi Bile Hayatının Şokunu Yaşadı! Hayranları Mosmor Kesildi… “Yok Artık!”
Seda Sayan Deri Tulumunun Fermuarını İyice İndirdi! “60 Yaşında Barbie’de Gördük!” 40 Bedenden 32 Bedene Kadar Düşünce Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… mask
Seda Sayan Deri Tulumunun Fermuarını İyice İndirdi! “60 Yaşında Barbie’de Gördük!” 40 Bedenden 32 Bedene Kadar Düşünce Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…
Masterchef Yarışmacısından Skandal Regl İtirafı! Mikrofonu Açık Kalınca Olanlar Oldu; Kimse Beklemiyordu… Twitter Resmen Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışmacısından Skandal Regl İtirafı! Mikrofonu Açık Kalınca Olanlar Oldu; Kimse Beklemiyordu… Twitter Resmen Zangır Zangır Sallanıyor! “Yok Artık!”
Hilal Altınbilek’in Siyah Mayosu Kalpleri Hızlandırdı; 500 Attırdı! Upuzun Bacakları ve Muhteşem Fiziğiyle Şov Yaptı… “Biri Bana Su Versin! Yangın Var!” mask
Hilal Altınbilek’in Siyah Mayosu Kalpleri Hızlandırdı; 500 Attırdı! Upuzun Bacakları ve Muhteşem Fiziğiyle Şov Yaptı… “Biri Bana Su Versin! Yangın Var!”
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu Kimin Ünlü Ettiğini Duyunca Şok Olacaksınız! Eteğinden Dökülen Şöhret Tozlarının Sebebi… “Yok Artık!” Meğer… mask
Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu’nu Kimin Ünlü Ettiğini Duyunca Şok Olacaksınız! Eteğinden Dökülen Şöhret Tozlarının Sebebi… “Yok Artık!” Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL