Bensu Soral Ölüm Sessizliğini Bozdu! Estetik Açıklaması Herkesi Şok Etti! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Eşi Bile Şaştı Kaldı! “Yok Artık!”
TV8 ekranlarında yer alan Tuzak dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu Bensu Soral, yıllardır süren ölüm sessizliğini çok fena bir biçimde bozdu! Öyle bir şey dedi ki, eşi bile yorumlara göre hayatının şokunu yaşadı! Hayranlarını mosmor kesen Bensu Soral, sözleriyle dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başarılı oyuncu Bensu Soral’ın geçtiğimiz yıllarda eşi Hakan Baş’la ayrılma aşamasına geldiği iddia edilmişti. Uzun bir süre ilişkilerini toplamaya çalışan Hakan Baş ve Bensu Soral, sonunda hayranlarına mutlu etmişti. Birlikte tatile çıkan Bensu Soral ve Hakan Baş, tatil kareleriyle milyonlarca hayranlarının yüzünü güldürmüştü. Kısa bir süre önce bomba bir iddiayla gündeme gelen Bensu Soral, sessizliğini çok fena bir biçimde bozdu.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.