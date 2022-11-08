- 08 Kas 2022 - 07:48

Bensu Soral Ölüm Sessizliğini Bozdu! Estetik Açıklaması Herkesi Şok Etti! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Eşi Bile Şaştı Kaldı! “Yok Artık!”

TV8 ekranlarında yer alan Tuzak dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu Bensu Soral, yıllardır süren ölüm sessizliğini çok fena bir biçimde bozdu! Öyle bir şey dedi ki, eşi bile yorumlara göre hayatının şokunu yaşadı! Hayranlarını mosmor kesen Bensu Soral, sözleriyle dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başarılı oyuncu Bensu Soral’ın geçtiğimiz yıllarda eşi Hakan Baş’la ayrılma aşamasına geldiği iddia edilmişti. Uzun bir süre ilişkilerini toplamaya çalışan Hakan Baş ve Bensu Soral, sonunda hayranlarına mutlu etmişti. Birlikte tatile çıkan Bensu Soral ve Hakan Baş, tatil kareleriyle milyonlarca hayranlarının yüzünü güldürmüştü. Kısa bir süre önce bomba bir iddiayla gündeme gelen Bensu Soral, sessizliğini çok fena bir biçimde bozdu.

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08 Kas 2022 - 07:48 Ankara- Yaşam

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