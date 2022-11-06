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06 Kas 2022 - 20:23

Bensu Soral Yıllardır Süren Ölüm Sessizliğini Bozdu! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Eşi Bile Hayatının Şokunu Yaşadı! Hayranları Mosmor Kesildi… “Yok Artık!”

TV8 ekranlarında yer alan Tuzak dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu Bensu Soral, yıllardır süren ölüm sessizliğini çok fena bir biçimde bozdu! Öyle bir şey dedi ki, eşi bile yorumlara göre hayatının şokunu yaşadı! Hayranlarını mosmor kesen Bensu Soral, sözleriyle dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…