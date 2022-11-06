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06 Kas 2022 - 20:23

Asgari Ücret Alan 10 Milyon Kişinin Dikkatine! 8 Bin Lira Olmasında Karar Verildi Mi? Öyle Bir Cepheden Açıklama Geldi Ki…

10 milyon asgari ücretliyi yakından ilgilendiren asgari ücret zammı, hakkında son dakika açıklaması geldi. 8 bin lira olması yönünde karar verildiğine dair iddialar gündeme gelmişti ama son cepheden gelen açıklama, ağızların açık kalmasına neden oldu. Binlerce kişinin gündemi olan asgari ücretin ne kadar olacağına dair detayları sizler için derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…