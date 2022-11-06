Anasayfa/

Foto Galeri/

06 Kas 2022 - 20:25

Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Diziden Ayrılır Ayrılmaz İmzayı Attı! Tam Tamına 1.5 Milyon Lira… Sosyal Medya Sallanıyor! “Bu Kadarı da Pes!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, diziden ayrılır ayrılmaz öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı! Tam tamına 1.5 milyon liralık anlaşmaya imzasını atan Gülsim Ali İlhan, sosyal medyayı salladı. Birçok kişi Gülsim Ali İlhan’ın bu yaptıklarına inanamayıp; “Bu kadarı da pes” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…