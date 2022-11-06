Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Diziden Ayrılır Ayrılmaz İmzayı Attı! Tam Tamına 1.5 Milyon Lira… Sosyal Medya Sallanıyor! “Bu Kadarı da Pes!”
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, diziden ayrılır ayrılmaz öyle bir şey yaptı ki, ağızlar açık kaldı! Tam tamına 1.5 milyon liralık anlaşmaya imzasını atan Gülsim Ali İlhan, sosyal medyayı salladı. Birçok kişi Gülsim Ali İlhan’ın bu yaptıklarına inanamayıp; “Bu kadarı da pes” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Bulgaristan’da düzenlenen “Süper Model” isimli yarışmadan iyi bir dereceyle çıkan ve 2012 yılında İstanbul’a yerleşen ve oyunculuk yapmaya başlayan Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı’nda hayat verdiği Dilek karakteriyle milyonlara adını duyurmuştu. Muhteşem bir oyunculuk yapan ve her bir hamlesi olay yaratan Gülsim Ali İlhan’ın diziden ayrıldıktan sonra yaptıkları şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.