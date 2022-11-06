Yasak Elma Dizisinden Eda Ece’nin Ayrılığı Kesinleşti! Sevenlerinin Gözünden Yaşlar Şakır Şakır Akıyor… Yapımcı “Güle Güle” Deyince… Neler Oluyor?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Doğan ve Ender’in kirli oyunundan en çok zararlı çıkan kişi Yıldız olmuştu. Bir yanlış anlaşılmanın kurbanı olan Yıldız, sevdiği adamın en yakın arkadaşıyla evleneceğini açıklaması herkesi şaşırtmıştı. Dizinin ekranlara gelecek olan bölümü büyük bir heyecanla beklenirken; Eda Ece’nin ayrılık kararı aldığı iddiaları gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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