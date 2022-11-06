Yasak Elma Dizisinden Eda Ece’nin Ayrılığı Kesinleşti! Sevenlerinin Gözünden Yaşlar Şakır Şakır Akıyor… Yapımcı “Güle Güle” Deyince… Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan Eda Ece’nin ayrıldığı kesinleşti. Sevenlerinin gözlerinden yaşlar şakır şakır akmaya başladı. Yapımcının “Güle güle” dediği Eda Ece, sosyal medyada yankı uyandırdı. Birçok kişi bu haberle birlikte Eda Ece hakkında tweetler atarak, durumun gerçekleşmesini istemediğini dile getirdi. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Doğan ve Ender’in kirli oyunundan en çok zararlı çıkan kişi Yıldız olmuştu. Bir yanlış anlaşılmanın kurbanı olan Yıldız, sevdiği adamın en yakın arkadaşıyla evleneceğini açıklaması herkesi şaşırtmıştı. Dizinin ekranlara gelecek olan bölümü büyük bir heyecanla beklenirken; Eda Ece’nin ayrılık kararı aldığı iddiaları gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.