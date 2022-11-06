- 06 Kas 2022 - 22:13 G: 06 Kas 2022 - 22:44

Kısmetse Olur’un Favori Gelini Cansel Çördük Fantezi İç Çamaşırıyla Şok Etti! Peluş Ayıcığı Bacaklarının Arasına Alıp… “Soyunmaya Doyamadın!” Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’un kuşkusuz en çok sevilen isimlerinden biri olan Cansel Çördük’ün fantezi iç çamaşırıyla yapmış olduğu paylaşım dudakların uçuklamasına neden oldu. Peluş ayıcığı bacaklarının arasına alarak; herkesi şok eden Cansel Çördük’e “Soyunmaya doyamadın” yorumları yapıldı. İşte Cansel Çördük’ün o pozları…

Eser West’le unutulmaz bir aşka imza atan Cansel Çördük, yarışmadan birinci olarak ayrılmışlardı. Yarışmadan sonra yurt dışına taşınan Cansel Çördük, büyük bir değişime imzasını atmıştı. Birçok estetik operasyon geçiren Cansel Çördük, cesur pozlar vermekten kaçınmıyordu ama fantezi iç çamaşırıyla vermiş olduğu pozlar ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Kas 2022 - 22:13 Ankara- Yaşam

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