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06 Kas 2022 - 22:13

Kısmetse Olur’un Favori Gelini Cansel Çördük Fantezi İç Çamaşırıyla Şok Etti! Peluş Ayıcığı Bacaklarının Arasına Alıp… “Soyunmaya Doyamadın!” Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’un kuşkusuz en çok sevilen isimlerinden biri olan Cansel Çördük’ün fantezi iç çamaşırıyla yapmış olduğu paylaşım dudakların uçuklamasına neden oldu. Peluş ayıcığı bacaklarının arasına alarak; herkesi şok eden Cansel Çördük’e “Soyunmaya doyamadın” yorumları yapıldı. İşte Cansel Çördük’ün o pozları…