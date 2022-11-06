Camdaki Kız Dizisinin Feride’si Dalga Konusu Oldu! Youtube Bu Görselleri Konuşuyor; “Mobese Feride’ye Bak Sen!” Yapım Ekibi Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nur Sürer’in hayat verdiği Feride karakteri dalga konusu oldu! Youtube resmen bu görselleri konuştu! Görenler ise “Mobese Feride’ye bak sen” yorumlarında bulundular. Yapım ekibi öyle bir şey yaptı ki, Camdaki Kız dizisinin izleyicilerinin tepkileri ağızları açık kaldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Tamer Levent, Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, herkesi şaşırtıyor. Perşembe akşamlarının en beğenilen dizilerinden olan Camdaki Kız’da Nalan’ın aslında anneannesine olan Feride’nin her bir hamlesi olay yaratıyordu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.