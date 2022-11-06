Hande Erçel’e Aşk Çok Yaradı! Kerem Bürsin Hayatına Yeniden Girince Bomba Bir Değişim Yaşadı; Minicik Şortundan Görünen Bacak Kası…
Sen Çal Kapımı dizisinde ününe ün katan Hande Erçel’e aşk çok fena bir biçimde yaradı. Kerem Bürsin’i hayatına aldıktan sonra bomba bir değişim yaşayan güzeller güzeli oyuncu; minicik şortundan görünen bacak kaslarıyla hayranlarından tam not aldı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Hande Erçel, sosyal medyayı resmen salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Henüz 28 yaşında olmasına rağmen dünya çapında tanınan bir ünlü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hande Erçel’in her bir karesi sosyal medyada yankı uyandırıyor. 29 milyonu aşan takipçi sayısı bulunan Hande Erçel’in kısa bir süre önce biricik aşkı Kerem Bürsin’le yeniden barıştığı ortaya çıkmıştı. Aşkın yaradığı Hande Erçel’in o karelerini görenler ne diyeceğini şaşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.