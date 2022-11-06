Hande Erçel’e Aşk Çok Yaradı! Kerem Bürsin Hayatına Yeniden Girince Bomba Bir Değişim Yaşadı; Minicik Şortundan Görünen Bacak Kası…

Henüz 28 yaşında olmasına rağmen dünya çapında tanınan bir ünlü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hande Erçel’in her bir karesi sosyal medyada yankı uyandırıyor. 29 milyonu aşan takipçi sayısı bulunan Hande Erçel’in kısa bir süre önce biricik aşkı Kerem Bürsin’le yeniden barıştığı ortaya çıkmıştı. Aşkın yaradığı Hande Erçel’in o karelerini görenler ne diyeceğini şaşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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