- 13 Kas 2022 - 17:03

Şeyma Subaşı 32 Yıllık Hayatının Şokunu Bugün Yaşadı! Düğüne Günler Kala Yapılan Şey Dudakları Uçuklattı… “Şaka Gibi Ama Gerçek!”

2023 yılında 3 farklı mekanda düğün yaparak dünya evine girecek olan Şeyma Subaşı, 32 yıllık hayatının şokunu resmen bugün yaşadı. Düğüne sayılı gün kala yapılan hamle dudakları uçuklattı. Bunun üzerine birçok kişi ise “Şaka gibi ama gerçek” demeden yapamadı! Peki, Şeyma Subaşı cephesinde neler oluyor?

Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu aşkla gündeme gelen Şeyma Subaşı yaklaşık 8 – 9 yıl boyunca birlikte olmuştu. İlişkilerinin son yılında evlenmeye karar veren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, boşanmadan sonra başka isimlerde aşkı bulmuşlardı. Şeyma Subaşı ise biricik aşkı Mohammed Alsaloussi’yle bir küs bir barışık 2 yıl kadar birlikte olmuştu. Yakın zamanda evlenecekleri ortaya çıkan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, gündeme bomba gibi düştüler. İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Kas 2022 - 17:03 Ankara- Yaşam

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